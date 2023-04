El análisis de Víctor Aguirre del Talavera: "Es un equipo que se vuelca en ataque y descuida la faceta defensiva"

"Me quedaría con Javi Bueno por ser el más diferencial y el arquitecto del ataque", ha comentado el segundo técnico de Unionistas

Víctor Aguirre, segundo entrenador de Unionistas, ha analizado para SALAMANCArtv AL DÍA al Talavera, el próximo rival de los salmantinos, por lo que ha hablado de su forma de jugar, los futbolistas a destacar...

TALAVERA

"Nos vamos a encontrar un partido muy duro porque somos de las pocas balas que les quedan y ahora casi son más peligrosos los de abajo que los de arriba por lo que se están jugando. Es un equipo práctico".

CÓMO JUEGA

"Empieza con un sistema de 4-3-3 y tiene laterales muy largos, por lo que acumula mucha gente al atacar".

DESCENSO

"No quiero vaticinar nada, pero es el que más difícil lo tiene. No dependen de ellos y necesitas ganar más esperar a los de arriba. No quiero desearles mala suerte, salvo este fin de semana y luego ya que ganen todo".

PUNTOS CLAVES

"Es un equipo que se vuelca en ataque y descuida la faceta defensiva. Te puede salir bien o mal, es un ejemplo similar al del Atalanta".

JUGADORES A DESTACAR

"Me gustan los tres de arriba, pero me quedaría con Javi Bueno por ser el más diferencial y el arquitecto del ataque".

PEDRO DÍAZ

"Es un entrenador valiente y ya he dicho más veces que me gusta la gente así. Ha apostado por sumar los tres puntos y no empatar para ir arañando".