Soy un pellejo sesentón pero tengo sueños y eso me salva del vacío. Y si tengo sueños tengo ilusiones. Es como el que se queda colgado de la brocha, se queda colgado, pero tiene brocha. Mira, algo es algo.

Siempre me pareció estupenda la idea que tuvo Lorca y compañía en la Segunda República. El asunto aquel de La Barraca. Llevar a los pueblos de la España profunda el teatro. A los pueblos más perdidos de nuestra tierra, con la furgo y los aparejos propios de la escena –humildad titiritera de cómicos de la legua- a cuestas. Ayudar en lo posible a que las personas ajenas (por esenciales necesidades de supervivencia) a iniciar senderos culturales. La Barraca me pareció siempre un hermoso y solidario proyecto por el que merecía la pena trabajar, implicarse y luchar. Lorca y sus colegas se pusieron el mono de trabajo porque sabían perfectamente que un pueblo con educación y cultura era más difícilmente engañable. La cultura implica libertad de criterio. Libertad.

Y en estos sueños mío bulle la idea de coger carretera y manta con mi guitarra y largarme por los pueblos más perdidos de mi Salamanca a cancionear mis cosas y las cosas que otros hicieron famosas. Quiero ir a ruralidad más perdida de mi tierra, la más chiquita a cantarles y contarles canciones y poemas. Allí donde nunca van artistas porque no hay ni bar y no merece la pena, porque no hay lugar apropiado para colocar micrófono y atril o porque, sencillamente, irían cuatro gatos.

Este pellejo sesentón quiere que le escuchen esos cuatro gatos. Los gatos son felinos inteligentes y atentos. Quiero llevar allí canciones y versos eternos. Allí donde no va nadie a actuar porque no hay presupuesto y se apañan con un digno tamborilero y una paella popular. Allí quiero llevar mi humilde Barraca de canciones y versos, como una versión pudorosa y recatada de la lorquiana entrega a las más humildes y alejados de los círculos culturales al uso.

En eso sueño. Y pasaría la gorra.

Toño Blázquez