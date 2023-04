Alianza Verde presenta un recurso ante el archivo de la presunta financiación ilegal del PP

También ha puesto un recurso de casación ante el Supremo "para que no se archive la causa" sobre la instalación de El Corte Inglés en el lugar que ocupa

Ángel Gamazo, portavoz de Alianza Verde (antes Foro de Izquierdas Los Verdes de Salamanca) ha explicado las novedades relacionadas con el auto contra el Ayuntamiento de Salamanca por su dilación en la demolición del Parque de Maquinaria en Huerta Otea. Dicho texto judicial "conmina al Consistorio al derribo de una vez del citado parque de maquinaria. Y es que después de darle un plazo de seis meses para la ejecucion de esa demolición, todavía no la han realizado en su totalidad”.

En este sentido, apuntaba que "han demostrado que son insumisos ante la ley. Además de esto, perjudican los intereses economicos de los salmantinos, su desastrosa gestión lleva a tener que pagar las costas de este procedimiento porque entiende la sala que han pleiteado de forma temeraria alargando el proceso sabiendo que el resultado iba a ser el mismo”.

“Estos señores insumisos no saben gestionar y lo hacen con absoluta chuleria y desprecio a la ley y esto nos parece verdaderamente lamentable”, concluía al respecto.

Las primarias de Mañueco

Por otra parte, Gamazo manifestaba que la Alianza Verde ha interpuesto un recurso "ante el archivo del procedimiento contra la financiación ilegal del PP en las primarias ganadas por Mañueco ante Silván mediante practicas fraudulentas". “No es la primera vez que se archiva, el señor juez instructor ya lo archivó en su momento. Nuestro recurso fue contundente pero entonces ya era presidente de la Junta y la situación no dejó de ser un verdadero desastre”.

Por lo tanto, "la Audiencia Provincial tendrá que resolver sobre esto”. Además, el portavoz de la citada formación considera que las pruebas que presenta el PP son “grotescas”, mencionando 33 declaraciones juradas de cargos del partido “que de repente recuperan la memoria después de una amnesia parcial”.

El contencioso del Corte Inglés

Finalmente, sobre el caso del Corte Inglés apuntaba que "hemos puesto un recurso de casación ante el Supremo para que no se archive esta causa. Era ilegal desde el primer momento, no estamos contra El Corte Inglés, sino contra su instalación en ese lugar, porque ahí no se puede instalar”.

En opinión de Gamazo, “Mañueco cambia la ley, le hace un traje a medida a El Corte Inglés para que pueda seguir”. Alianza Verde denuncia que “se forzó” esta situación. No obstante, este recurso está pendiente de admisión.

Foto de Vanesa Martins