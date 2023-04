Frases muy tontas en el fútbol...

Ya conocen que soy muy amigo de las frases hechas, ideas, reflexiones, máximas de todo tipo, metáforas. Son muy ilustrativas, nos enseñan a pensar sin duda. En esta ocasión he recurrido a la búsqueda de frases tontas que en alguna ocasión, dicen, se han utilizado en el fútbol.

Una cuestión fundamental en esta ocasión, yo no me las creo porque son realmente “tontas” y dudo que hayan sido manifestadas en momentos de tan poca lucidez. Por supuesto, repetiré algunas de ellas pero he quitado al “autor”, ya manifiesto mis dudas sobre los conceptos y más sobre los protagonistas del razonamiento.

- “A medida que uno va consiguiendo cosas, se hamburguesa”.

- “Como todo equipo africano, Jamaica será un rival difícil.

- "Cuando éramos niños, a muchos amigos les gustaba el baloncesto y a otros el basket”.

- "Vi al arquero adelantado y se la tiré por arriba, fue un gol de odontología".

- “El fútbol es como el ajedrez, pero sin dardos".

- "Me siento muy bien físicamente, entre otras cosas, gracias a la dieta del nutricionista basada en hidrocarburos".

- "No me importaría perder todos los partidos, siempre y cuando ganemos la Liga"

- "Recibí un golpe en mi tobillo izquierdo. Pero algo me dijo que era mi derecho".

- "Los brasileños son de Sudamérica. Los ucranianos serán mas europeos".

- "El equipo juega igual conmigo o sinmigo".

- “Solo hay una posibilidad: victoria, derrota o empate”.

- “¿Cuántos pulmones tengo? Uno, como todo el mundo”. No hay nada en medio, o eres bueno o eres malo. Nosotros estuvimos a la mitad”.

- ¿A qué iría a Austria, fuera del fútbol? Y el jugador respondió: “A ver canguros”.

Como podemos comprobar, el fútbol también puede producirnos risas, o sonrias, sin apreciar el hecho deportivo y sin acordarnos ni siquiera de los árbitros.