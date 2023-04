El salmantino Enrique Goenaga da la sorpresa ante la sexta pareja del mundo y se planta en octavos del Granada Open

Buenas noticias para el pádel salmantino, dado que Enrique Goenaga se ha clasificado para los octavos de final del Granada Open, un torneo que se halla dentro del circuito World Padel Tour. Así, el charro ha conseguido derrotar a Coki Nieto y Pablo Lima junto a su compañero Jairo Bautista.

Por ello, Enrique Goenaga ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA y ha expresado su felicidad: "Estoy muy contento y era un partido complicado frente a la pareja 6 del mundo. Me hacía mucha ilusión contra Pablo Lima, que ha sido número 1 durante muchos años y me apetecía jugar contra él. Hemos salido a disfrutar, sin presión y hemos conseguido ganar, mientras que ellos no han estado a su mejor nivel. Ahora vamos a jugar los octavos contra Javi Ruiz y Gonzalo Rubio, así que ojalá podamos meternos en cuartos".

Entre tanto, Carmen Goenaga, su hermana, también está a un alto nivel en el cuadro femenino y se ha metido en la misma ronda.