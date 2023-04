El Perfumerías Avenida suma otro premio: Maite Cazorla, MVP nacional de Liga

La 22/23 de Maite Cazorla quedará en el recuerdo por todo lo que le ha dado al Perfumerías Avenida, un hecho que le ha servido para proclamarse MVP nacional de Liga Femenina. Además, la canaria también ha sido incluida en el quinteto ideal de la temporada como mejor base.

Por otro lado, la internacional ha expresado su felicidad: "Me gustaría poder dar las gracias a todas aquellas personas que han votado. Es todo un honor el poder ser la MVP nacional y más aún si tenemos en cuenta que cualquiera de las otras dos candidatas eran también merecedoras y podían haber ganado. Me gustaría poder dar también las gracias a mis compañeras porque, sin ellas, no podría haber ganado este premio”.

De este modo, cabe la posibilidad de que la azulona reciba sus galardones en el partido de este fin de semana contra el Jairis, que contará también con el adiós de Erika de Souza del baloncesto europeo. Así, la joven jugadora de 25 años -cumplirá 26 en el mes de junio- ha evidenciado que es una de las mejores en todo el panorama nacional de nuevo.