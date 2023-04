Amaro, a lo Simeone con el partido a partido antes del playoff: "El Unami es una final para el Salamanca y hay que ganar como sea"

Antonio Amaro, capitán del Salamanca UDS, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Playoff: "Tenemos la confianza de que el equipo compitió bien el último día, que es lo que tenía que hacer, y afrontamos el partido del Unami como una final, igual que en las jornadas anteriores".

La motivación de Jehu: "Cualquier charla que se tiene en el vestuario siempre es para mejorar y es bueno para todos".

Altibajos: "Lo que pienso es que el fútbol es complicado. Ojalá pudiéramos ganar cada semana, pero hay veces que el balón no entra y te marcan por errores. Es verdad que veníamos de una buena racha y estamos intentando competir para lo que nos viene".

Parece que está hecho: "Nada es seguro y lo primordial es ganar al Unami, luego ya se verá lo demás".

Unami: "Me imagino que vendrá a por nosotros, ya que no le sirve de nada esperar atrás y tiene que ganar. No podemos cometer errores".

Su nivel: "Me encuentro bien y trabajo para el equipo".

Puesto en fase de ascenso: "Hay que ganar al Unami como sea y luego ya miraremos".

Leyendas en el Helmántico: "Es importante para la gente que siente la Unión y que vengan figuras que han sentido el escudo es bonito. Ojalá la gente se enganche y vuelva a haber la afición de antes".