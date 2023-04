Alessandro Lequio zanja la polémica: "Sí existe el testamento ológrafo de Aless"

En el punto de mira tras sus declaraciones "matizando" la definición que Ana Obregón hizo de "testamento ológrafo" en las páginas de la revista ¡Hola! para explicar que con el nacimiento de la pequeña Ana Sandra ha cumplido la última voluntad de Aless -"Él quería traer un hijo suyo al mundo, aunque él ya no estuviese. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama testamento ológrafo"- Alessandro Lequio ha tomado la palabra este jueves en 'El programa de Ana Rosa' para acabar con la polémica.

Si el martes puntualizó que "un testamento ológrafo es un testamento escrito, no hablado. Lo que diga verbalmente no es un testamento ológrafo" -que para muchos fue una confirmación de que su hijo no había dejado por escrita su voluntad de ser padre- hoy ha dejado claro que sí "existe un documento ológrafo" de Aless.

"En ningún momento dije que no existiera el documento. Simplemente he dicho que se equivoca ella al explicarlo porque es un documento escrito de puño y letra por el propio testador. Pero por supuesto que existe" ha añadido, zanjando así la polémica y confirmando, por fin, que su hijo hizo testamento ológrafo y dejó por escrito que quería ser padre antes de fallecer.No es el único asunto sobre el que se ha pronunciado el italiano, que al ser preguntado por 'El chico de las musarañas', libro que comenzó a escribir Aless, que ha terminado Ana Obregón y que saldrá a la venta el próximo 19 de abril, ha revelado que él tiene "las páginas que escribió mi hijo. son 20 páginas que escribió, están muy bien escritas, él escribía muy bien. Era un tipo muy leído y le encantaba leer y escribir".

"Son reflexiones muy simpáticas, a decir la verdad. Poco más te puedo decir porque el resto no lo conozco" ha añadido, confirmando que estas páginas podrían ser "el germen de un libro" tras las informaciones que apuntan a que se trataría de una especie de diario inconexo del joven que en ningún caso estaba planteado como un libro como asegura la bióloga.