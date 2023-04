Óscar Sanz: "Sí que me gustaría seguir en Unionistas. He disfrutado de Salamanca, del Reina y de la afición"

Óscar Sanz, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Buena racha: "Estamos muy contentos porque el trabajo se traduce en resultados y hemos tenido un respiro para coger tranquilidad a la hora de afrontar el último tramo sin hacer cálculos".

Balaídos: "Es increíble jugar en ese estadio y como futbolista sí que te da una motivación extra. Ganar en él es algo de lo que te acordarás siempre".

Dani Ponz: "Es muy positiva la valoración por los resultados, pero el trabajo diario es increíble y está encima de todo. Sabemos cómo hacer daño al rival y entrenamos cosas diferentes".

Salvación casi hecha: "Se ha hablado de los 45 puntos y con la victoria en Balaídos ya se encara la recta final de otra forma. Echas la vista hacia abajo y hay fuego (bromea), por lo que queremos conseguirlos lo antes posible".

Se habla de la Copa más que del descenso: "El primer objetivo ha sido el de salir de la zona de descenso y aún no está cumplido como tal, pero sí que quieres más e inconscientemente miras para arriba".

Talavera: "Es un partido importante y puede que sea su última oportunidad de reengancharse a la salvación. Sus jugadores saldrán como aviones y tenemos que hacer lo mismo".

Afianza en el once: "Me costó entrar al principio, pero fue una etapa de aprendizaje de los veteranos y eso me ha ayudado a disfrutar".

Mano rota: "Me hice las pruebas y vi que estaba así desde principio de temporada, pero nunca me planteé parar y cogí fecha para la semana siguiente de acabar la Liga. En los partidos no pienso en ello, aunque en el día a día sí que hay cosas que no puedo hacer".

Futuro: "Mi situación está con el Nástic y hasta junio no sabré nada. No he hablado ni con mi representante y estoy 100% centrado en el día a día, pero sí que me gustaría seguir en Unionistas. He disfrutado de Salamanca, del Reina y de la afición, aunque depende de muchos factores".