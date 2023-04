Niños en la calle

Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle; los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos.

EDUARDO GALEANO

En cada niño se debería poner un cartel que dijera: Tratar con cuidado, contiene sueños.

MIRKO BADIALE