Marta Robles presentará en Salamanca su libro, 'Lo que la primavera hace con los cerezos'

La escritora y periodista Marta Robles visitará Salamanca el martes 18 de abril para presentar su último libro, 'Lo que la primavera hace con los cerezos', un ensayo sobre las historias de amor y desamor de grandes creadores. Será en el Casino de Salamanca a las 20:00 horas.

«El amor y el desamor o la desaparición del ser amado provocan las mayores emociones en todos los seres humanos. A los artistas, además, los empujan a crear. Lo necesitan. La creación es lo único que los salva de sí mismos, de su zozobra al sentir, de su propia intensidad exacerbada por la pasión», avanza la autora.

Sinopsis

Después de revolver en la trastienda de nuestra historia para mostrarnos cómo las «pasiones carnales» de reyes, reinas y poderosos determinaron el curso de los acontecimientos («las grandes decisiones no se toman ni en audiencias reales ni en despachos, sino en las distancias cortas»), Marta Robles explora en este nuevo ensayo la relación entre las emociones y la creación artística.

Con el estilo ágil y directo que la caracteriza, la autora nos sumerge en las vidas de creadores de muy distintas disciplinas —músicos, escritores, poetas, pintores, escultores, cineastas, fotógrafos…—, muchas de ellas tumultuosas y salpicadas de asombrosos episodios tan intensos como destructivos que acompañan a las personalidades creativas.

¿Creación? ¿Destrucción? ¿Amor? Este libro habla de ello, de amores y desamores, de pasiones y de sexo, de abandono, de pérdidas y de dolor, y de cómo esta combinación alquímica, tan mágica como difícil de explicar —y, a veces, de vivir—, actúa en la pulsión creativa de los genios

La autora

Marta Robles es licenciada en Ciencias de la Información, rama periodismo, por la UCM y lleva treinta años ejerciendo su profesión en todo tipo de medios.

Comenzó su carrera profesional en la revista Tiempo y desde entonces no ha dejado de colaborar en distintas publicaciones como Panorama, Man, Woman, Elle, Wapa, Carácter, XL Semanal, Magazine de La Vanguardia o La Razón, entre otros.

En televisión ha trabajado en Canal 10, TVE, Tele 5, Antena 3, Canal 7, Telemadrid, Canal Sur y Dkiss, en todo tipo de formatos informativos y culturales, casi siempre dirigidos y presentados por ella misma.

En radio ha dirigido y presentado programas en Radio Intercontinental, Cadena Ser, Onda Cero y EFE Radio, y ha colaborado en Punto Radio y Es Radio.

Ha escrito ocho libros de no ficción: El mundo en mis manos (1991), La dama del PSOE (1992), Los elegidos de la fortuna (1999), El catálogo del Parque Oceanográfico de Valencia (2003), Madrid me Marta (2011), Usted primero (2015), Haz lo que temas (2016) y Pasiones carnales. Los amores de los reyes que cambiaron la historia de España (2021); y ocho de ficción: Las once caras de María Lisboa (2001), Diario de una cuarentona embarazada (2008), Don Juan (2009), Luisa y los espejos (2013) —Premio Fernando Lara de Novela—, Obscena, A menos de cinco centímetros (2017) —finalista en el Premio Silverio Cañada de novela negra de Gijón—, HNegra (2017), La mala suerte (2018) —finalista Cartagena Negra y Premio especial Aragón Negro— y La chica a la que no supiste amar (2020) —Premio 2019 de Narrativa Castellón Letras del Mediterráneo y Premio Nacional de Literatura Alicante Noir 2021—.

Actualmente colabora en La Razón y Espejo Público (Antena 3), entre otros medios. Además, participa regularmente en mesas redondas, charlas y coloquios e imparte conferencias por toda España.

Entre sus numerosos premios cabe destacar el TP de oro, dos Antenas de oro y dos de Plata, Woman de oro, Premio Nacional de Comunicación, Premio PR a la periodista más querida de Madrid, el ya mencionado Premio Fernando Lara y Premio de las letras a su trayectoria literaria, del Ateneo Mercantil de Valencia..

Vive en Madrid, está casada y es madre de tres hijos.