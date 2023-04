José Ignacio Cascón sobre la corrida de Guijuelo del día 23: "Va a ser una tarde cargada de sensibilidad"

El próximo 23 de abril será un día marcado en rojo para muchos aficionados, pero sobre todo para Manuel Diosleguarde. El torero salmantino reaparecerá en la plaza de toros de Guijuelo tras la fuerte cornada que sufrió en Cuéllar. Junto a él estarán acartelados Morante de la Puebla y Emilio de Justo, que volverá a actuar en el municipio chacinero tras no poderlo hacer también por lesión en la encerrona programada para el pasado mes de agosto. La terna lidiarán toros de la ganadería de Capea.

El gerente del coso taurino y a la vez apoderado de Diosleguarde, José Ignacio Cascón espera "un gran ambiente en una tarde cargada de sensibilidad y con muchos componentes emocionales". La venta de entradas se ha puesto en marcha este mismo martes y ha habido una amplia peticiones de entradas, pero según ha confirmado Cascón a SALAMANCArtv AL DÍA "ha habido que reservar también gran parte para vender en las taquillas".

Será la primera cita del joven torero salmantino tras la grave cogida y se encuentra "mentalmente muy fuerte, con una seguridad y un temple que quizás antes no lo tenía". El propio José Ignacio Cascón ha sido un fuerte apoyo para el diestro charro y comenta que "aunque el sufría la herida, todos lo sufríamos también por dentro".

"No dejan de faltarle venas en su cuerpo, y es lógico que no responderá igual a un esfuerzo extra, pero su cuerpo va a funcionar igual", asegura Cascón, que añade que "Diosleguarde está muy tranquilo y como vas día a día no te das cuenta pero hemos pasado un mundo, así que solo pido que ese día lo apoyen y estén junto a él. Luego ya que le exijan, pero es un día para animarlo a seguir en esta carrera y apoyarlo".