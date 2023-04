Desmantelada la banda de georgianos que robaba en pisos de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca en coordinación con la Policía Local de esta ciudad identificó en marzo a los cuatro varones extranjeros nacidos en Georgia que el pasado fin de semana han sido detenidos, y que llevaban útiles susceptibles para cometer robos en domicilios como ganzúas, así como testigos de plásticos y otros efectos para marcar las viviendas y posteriormente asegurarse de que éstas se encuentran vacías en el momento de acceder y registrarlas para apoderarse de objetos, normalmente joyas y dinero.

Fruto del dispositivo han sido detenidos desde el mes de agosto del año pasado un total de nueve personas integrantes de grupos dedicados a perpetrar robos en domicilios, a los cuales también se les intervienen útiles para cometer este tipo de hechos. Y asimismo han sido identificados varios grupos en estos meses, a los cuales se les intervienen efectos.

Modus operandi

Acceden a las viviendas previamente marcadas y en las que comprueban posteriormente que no hay moradores al permanecer los testigos en el lugar que han colocado, utilizando métodos que no dañan, ni dejan signos visibles de manipulación en las cerraduras, no causando apenas ruido. Y suelen actuar en horario nocturno, tanto para marcar las puertas de los pisos como para cometer los hechos.

Los autores se desplazan a las ciudades en las que cometerán los hechos durante espacios cortos de tiempo, abandonándolas después de cometerlos.

Se trata de grupos especializados y perfectamente organizados, en los que cada uno de ellos tiene su función establecida previamente. Unos realizan labores de vigilancia en los domicilios previas al marcado de las puertas con los testigos. Y una vez comprobado posteriormente que no hay nadie en el interior, otros miembros acceden al interior de la vivienda y cometen el hecho con total tranquilidad, entregando una vez finalizado el registro todos los efectos a otro miembro de la organización que será el encargado de recepcionarlos, con el fin de darle salida rápidamente y no ser recuperados en el caso de que los ejecutores materiales puedan ser localizados y detenidos por fuerzas policiales.

Alguno de los integrantes del grupo realiza labores de vigilancia en el exterior mientras otros cometen el hecho, con el fin de avisar en caso de que algo vaya mal, y así asegurar la huida.

Nunca facilitan su lugar de residencia y suelen permanecer en nuestro país periodos de dos o tres meses desde su entrada, regresando a su país para al poco tiempo volver con el mismo fin.

En el caso de ser expulsados a su país, una vez allí se cambian la identidad y regresan a España con esa nueva documentación.

Accedieron a una casa con la dueña durmiendo

Los detenidos accedieron en la madrugada de este fin de semana a una vivienda en la que se encontraba durmiendo la moradora, que se despertó por los ruidos, si bien avisó a la Policía Nacional una vez que los autores habían abandonado el piso.

Instantes después se personaron en el lugar los agentes de la Nacional y la Local y los autores fueron localizados en la escalera que da a la azotea del edificio. "Trataron de huir y reaccionaron violentamente ante los agentes haciendo caso omiso a sus indicaciones, así, tras un forcejeo los policías lograron la detención de los cuatro", explican fuentes del caso.

Se les intervinieron catorce ganzúas, una linterna con batería externa, varios pañuelos de colores, una cartera, 540 € en billetes, 164 dólares en billetes y 10 rand sudafricano en un billete. Además, los agentes localizaron en el rellano de la escalera un trozo de plástico y un trozo de algodón humedecido.

Los detenidos, que cuentan con detenciones anteriores por hechos similares, fueron puestos a disposición judicial .