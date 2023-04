Antonia Dell'Atte sobre la maternidad de Ana Obregón: "Si doy mi opinión explota la Tercera Guerra Mundial"

Josep Ferré ha aparecido esta tarde en el plató de 'Sálvame Diario' caracterizado de Antonia Dell'Atte y lo cierto es que ha causado sensación. De hecho, la modelo no ha dudado en entrar en directo desde Italia para hablar del buen trabajo que hace el actor metiéndose en la piel de los rostros conocidos de nuestro país.

Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado por la maternidad de Ana Obregón y Antonia, aunque no ha querido entrar, sí que ha aprovechado su intervención para lanzarle un par de dardos a su expareja y a la actriz.

"Puedo dedicarte una canción, estoy viviendo todo esto... no tengo nada qué decir, yo no me voy a pronunciar, no se tienen que dar noticias falsas" le decía a Jorge cuando le preguntaba y aseguraba que "no, no" está viendo las intervenciones de Alessandro Lequio en televisión.

Eso sí, Antonia ha dejado claro que "si tengo que pronunciarla explota la Tercera Guerra Mundial, vosotros sabéis muy bien de qué va" cuando le ha dicho Jorge que no pasaba nada porque diese su opinión al respeto y finalmente ha deseado que "que todo esto se calme y prefiero seguir siendo una espectadora".

Antonia ha querido dejar claro que lo que se ha dicho de ella y de su historia con Lequio es "es toda una mentira que se ha construido en 30 años" y ha asegurado que ella lo único que ha hecho es proteger a su hijo: "Siempre he protegido a mi hijo, siempre".