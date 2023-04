Polémica en Vox Salamanca, cinco integrantes de la dirección dejan el partido

Graves problemas en VOX Salamanca a mes y medio de las elecciones municipales, ya que cinco integrantes de la dirección provincial del partido han anunciado su salida del mismo por el “vacío ideológico” y la “deriva personalista” que denuncian en esta formación, sobre todo en la configuación de las listas electorales

De este modo, dejan Vox Salamanca el secretario provincial del Comité Ejecutivo , Hipólito Cuesta; el gerente y vocal del Comité Ejecutivo Provincial, Anselmo Santos; la responsable de Afiliación y vocal del Comité Ejecutivo Provincial, Concepción Zamora, el vicesecretario jurídico, Juan Santos; y el responsable de Organización Provincial, Félix García.

En un comunicado conjunto hablan de la "traición y deslealtad política a los principios, valores e ideología de VOX y la deriva tomada en ese sentido por el presidente del partido en Salamanca, Carlos Menéndez, y presentan su dimisión irreevocable de todos sus cargos en el partido, al tiempo que solicitan "la baja de afiliación con efectos inmediatos". Además, han avanzado que se presentarán a las próximas elecciones municipales de mayo con "el partido hermano ESPAÑA SUMA".

Comunicado

PRIMERO.- A la vista de la traición y deslealtad política a los principios, valores e ideología de VOX y a la deriva tomada en ese sentido por el presidente del partido en Salamanca, Carlos Menéndez, hemos procedido a presentar la DIMISIÓN irrevocable de todos nuestros cargos en el partido solicitando la BAJA de afiliación con efectos inmediatos:

1°.- Desde la obtención del cargo de Procurador en Cortes de Castilla y León, fruto del trabajo desinteresado de todos los que en febrero de 2022 formábamos VOX Salamanca, Carlos Menéndez, con la complicidad de la Vicepresidenta Teresa Rodríguez, y el seguidismo interesado de su amigo personal Javier Bernardo Teira, Vocal del CEP -igualmente «colocados» en ptiesí os públicos bien remunerados tras las pasadas elecciones de Castilla y León, alguno de ellos con su sueldo complementado por el partido, pero sin dedicar un mimito más que nosotros al mismo- se ha revelado con su

voto de calidad como un "autócrata que utiliza el partido para fines personalistas inaceptables de ámbito social y de amistad.

VOX Salamanca ha quedado vacío de todo contenido ideológico. Nada nos diferencia del PP y del PSOE como estructura burocrática de partido político, excepto el déficit de democracia interna en VOX. Los afiliados nunca habrían aprobado la candidatura por Salamanca que va a presentarse a iniciativa personal del Presidente y de la Vicepresidenta, candidatura formada por «paracai distas» ajenos política e ideológicamente a VOX hasta que han sido designados.

Carlos Menéndez, Teresa Rodríguez e Ignacio Rivas, han conspirado a espaldas del Comité Ejecutivo, con deslcaltad a sus compañeros y faltando a la

palabra dada, y, con el trabajo ya hecho, han propiciado el desembarco a última hora de personas que NO acy_den_a VOX por compromiso político sino por mero interés personal, tentadas con cargos públicos que presumen -quizá demasiado pronto- al alcance de la mano.

2 .- Los miembros del CEP que presentamos la dimisión ya manifestamos abiertamente nuestra oposición, antes incluso de las últimas elecciones a la Junta de Castilla y León, a que puestos de relevancia, tanto dentro del Partido como en la Junta de Castilla y León, fuesen ocupados por personas ajenas a VOX, apoyando sin fisuras la candidatura que presentamos a aquellas elecciones, encabezada por Carlos Menéndez (Presidente del CEP), Teresa Rodríguez (Vicepresidenta) y, por petición expresa del primero, su amigo Javier Teira, Vocal Primero del CEP; por tanto, todos con trayectoria

dentro del Partido.

Por ello, tras el éxito de las elecciones, manifestamos nuestro rechazo y disgusto cuando desembarcaron en VOX amigos personales de Carlos Menéndez y Teresa Rodríguez, con escasa o nula vinculación con el partido antes de su nombramiento, como fue el caso de Enrique Sánchez-Guijo, nombrado Director General de Deportes de la Junta de Castilla y León, que se afilió al partido días después de ser designado para el puesto, siendo una persona con una discutible trayectoria política en el Partido Popular, desde luego escasamente fructífera para nuestra ciudad y nuestra provincia, y a quien nadie de VOX Salamanca había visto antes en la Sede del Partido ni en actos públicos, siendo un personaje que sigue causando desagrado y malestar en un amplio sector del Partido.

3 - Igualmente manifestamos nuestra oposición al nombramiento como candidato del Partido a la alcaldía de Salamanca del banquero Ignacio Rívas, en quien coincide con el Sr. Sánchez Guijo su nula vinculación con VOX hasta el momento mismo de su propuesta por el Sr. Menéndez, quien no por casualidad es vecino de la misma Urbanización de lujo y a quien une una arraigada vinculación de amistad personal y desconocemos si también profesional. Nuestra oposición a la candidatura del Sr. Rivas lo fue, no solo porque su propuesta fue promovida a espaldas del Comité Ejecutivo Provincial -lo que de por sí hubiese sido suficiente-, que fundamentalmente porque entendíamos que no era ni es el mejor candidato por varias razones que mantenemos:

A.- Procede del sector BANCARIO, donde ocupó cargos de relativa relevancia, sector denostado entre los muchos votantes hipotecados, muy especialmente entre las clases medias y trabajadoras que votan desde los barrios y los pueblos de Salamanca sin poder llegar a fín de mes, afectados por múltiples ABUSOS bancarios judicialmente reconocidos desde 2.013: comisiones abusivas en préstamos hipotecarios, comercialización de inadecuados productos financieros complejos (participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, swaps), tarjetas revolvíng con intereses desmedidos, IRPH, ejecuciones hipotecarias dimanantes de la crisis económica sin alternativas para el ejecutado, ... etc.

B.- La designación del señor Rivas supuso un elemento rupturista del partido causante de tensión en toda su estructura provincial, que se evidenció desde

los rumores sobre su posible propuesta e¡ pasado mes de agosto, con varias dimisiones y un evidente malestar generalizado al considerar muy perjudicial y enormemente injusta su candidatura. Nuestra dimisión es el culmen de ese descontento.

C.~ El señor Rivas NO aporta un valor añadido a las posibilidades electorales de VOX que le sitúen por encima de personas del Partido profesionalmente bien considerados en diferentes sectores a nivel provincial y que han desplegado su labor política desde hace años con un elevado coste personal, profesional y económico. El único mérito político de Ignacio Rivas es su relación personal con Carlos Menéndez y Teresa Rodríguez.

D.- Y, finalmente, se encuentra aparentemente bajo la influencia del Opus Dei, movimiento religioso respetable pero muy alejado de la realidad social.

SEGUNDO.- A ello se añade ahora la traición a la candidatura aprobada por el Comité Ejecutivo Provincial el pasado 30 de noviembre (puestos 2 al 4) materializada a escasos días de la convocatoria oficial de elecciones. Resulta tremendamente triste y decepcionante, no solo en lo político, que también en lo personal, el que faltando a la palabra dada y a su compromiso, Carlos Menéndez haya apartado de ¡a candidatura de forma arbitraria, a última hora y con nocturnidad y alevosía, a miembros del Partido comprometidos y vinculados desde hace años de forma desinteresada y proñmda con el programa político e ideológico de VOX, instruidos en sus programas de formación política, con amplia experiencia profesional en el ámbito jurídico, en el sector de la gestión administrativa y como trabajadores en activo conocedores de la problemática existente en los barrios de Salamanca y municipios del Alfoz -tantos anos abandonados por esa élite económica, social e mtegrista qve desembarca ahora en Vox no por razones ideológicas sino por simples motivos de relevancia social-.

Solo Carlos Menéndez y Teresa Rodríguez son responsables de que el Partido en Salamanca pierda el norte político y su esencia patriótica, vaciándose de contenido ideológico y transformándose en una mala copia y de discutible calidad política del Partido Popular.

TERCERO.- La candidatura de Ignacio Rivas transforma el verde esperanza que suponía VOX Salamanca en un descolorido candidato que se presenta en las diferentes entrevistas que ha concedido, como el claro ejemplo de la derechita cobarde que tantas veces hemos criticado, pretendiendo no molestar a nadie, ofreciendo un perfil bajo y rindiéndose de antemano y sin condiciones al Partido Popular con el que el señor Rivas parece seguir vinculado emocionalmente desde sus años de afiliado en ese partido.

Además, el mensaje transmitido por Ignacio Rivas, centrado en cuestiones urbanísticas, y rodeado de ambigüedades y generalidades propias del Partido Popular, está muy alejado del mensaje claro y valiente que ha caracterizado siempre a VOX.

Tenemos la sensación de que en la cúpula de Vox Salamanca ha desembarcado al asalto y por la puerta de atrás el entorno más cercano y simpatizante del Opus Deí desbancando a los disciplinados militantes patriotas que sin ambages ni medias tintas hemos defendido a ultranza los principios que rigieron la fimdación del partido, que no son más que los intereses de España y los españoles frente a la izquierda y las élites globalistas, haciendo trinchera de nuestros valores, y plantando cara a las agresiones a la democracia del gobierno sanchista, los separatismos goipistas y los silencios cómplices del Partido Popular.

CUARTO.- Ignacio Rivas ha hecho caso omiso en sus diferentes entrevistas a los planteamientos ideológicos que se le han manifestado por los ahora dimisionarios, no teniendo en consideración ninguna de las propuestas para Salamanca que le hemos planteado y que nos llevamos con nosotros con la seguridad de que encontrarán su defensa en un partido menos vinculado con intereses personales egoístas, y más comprometido con el interés social general, muy especialmente con el de los más desfavorecidos y con el de esas clases medias y trabajadoras salmantinas orgullosas de formar parte de una cultura que ñie piedra angular del germen de la unidad de España y en la que arraigan sus pilares irrenunciables basados en nuestra tradición cristiana europea de familia, esfuerzo, trabajo y recompensa.

Ninguna de estas medidas -que daremos a conocer a la Sociedad salmantina- ha sido tenida en consideración por el candidato Ignacio Rivas, y por tanto por la élite social de candidatos que encabeza, La reducción radical de impuestos, la reivindicación de la deuda cultural histórica con Salamanca y las demás medidas que le hemos propuesto nos las llevamos con nosotros y las seguiremos defendiendo por y para los salmantinos.

QUINTO.- La Dirección de VOX Salamanca -y con ello el propio Partido- ya no representa los valores que repite automáticamente en sus intervenciones como si de un lenguaje aprendido de memoria se tratase. No así los coordinadores y afiliados a los que mostramos todo nuestro agradecimiento por estos años de duro trabajo, y a los que manifestamos el mayor de nuestros respetos, pues no en vano son compañeros tan engañados como nosotros, frente a esa cúpula dirigente -amparada en sueldos públicos más elevados de los que los votantes de VOX puedan llegar a pensar-, los coordinadores, responsables territooriales, voluntarios y afiliados del partido siguen siendo baluartes irreductibles de nuestras ideas, principios y valores, trabajando desinteresadamente por su compromiso incondicional con España y los españoles. Pero no os engañéis, NO estáis trabajando en Salamanca por vuestras convicciones, sino para satisfacer el interés político y personal de Carlos Menéndez y Teresa Rodríguez.

SEXTO.- Llegados a un punto de inflexión para VOX en esta provincia, enfrentándonos a un aparato vacío de ideología y lleno tan solo de ambiciones personales y de relevancia e influencia social de Carlos Menéndez, Teresa Rodríguez y del (a nuestro juicio) irrelevante políticamente Javier Teira, nos vemos abocados a abandonar VOX Salamanca, reafirmándonos en la lucha política a través del partido hermano ESPAÑA SUMA con el que concurriremos a las próximas elecciones municipales del mes de Mayo.

Abandonamos con pesar nuestros cargos y nuestra militancia en VOX Salamanca, pero seguiremos en la defensa de nuestros principios y valores por España, y siempre por España. Quedáis invitados todos aquellos desencantados con VOX Salamanca a uniros a nosotros. Que Carlos Menéndez y su grupo se queden con los cargos y sus suculentos sueldos, que nosotros preferimos quedarnos con la ideología y con los valores. Sin miedo a nada ni a nadie #No solo queda Vox.