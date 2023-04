El profesor salmantino apasionado por los cuentos

José Antonio Martín Viñas, licenciado en Filología Clásica e Hispánica por la Universidad de Salamanca y profesor de Lengua Castellana y Literatura de Educación Secundaria en el IES Calisto y Melibea de Santa Marta de Tormes (Salamanca), presenta este jueves 13 de abril su nueva antología “Cuentos entre encuentros” en la Sala de la Palabra a las 20:00 horas.

Trayectoria

Como escritor ha participado en la antología “Relatos de Zamora” de editorial Semuret, “Cuentos del Coronavirus” de Ediciones irreverentes, y en “Castilla y León, Puerta de la Historia” e “Historias del Románico” de M.A.R Editor, editorial en la que aparece su primer libro de relatos “Te tengo en cuento”.

También ha recibido varios premios literarios como el premio Nacional Giner de los Ríos de Calidad Educativa, el primer premio del III Concurso Literario Internacional para Docentes organizado por el Museo del Prado y el primer premio del XII Certamen Internacional “Una imagen en mil palabras” organizado por la asociación cultural Ars Creatio de Torrevieja (Alicante).

Sinopsis

En esta nueva antología “Cuentos entre encuentros” mira de cerca y de lejos la realidad, tiende puentes desde el pasado hacia el futuro y juguetea con el humor. Volveremos a recorrer el mítico Coliño con nuevas historias surgidas de raíces ancestrales y de las primeras experiencias del ser humano en contacto con su entorno y con los vocablos que ayudarán a conocer y a desarrollar su personalidad.

Podremos conocer la historia de la niña que acude a casa de su tía abuela los días que acaban en “s” para recibir de merienda sus onzas de chocolate, presenciaremos el milagro de Carmen que hace un pacto con Dios, acompañaremos al navegante que tiene la duda de no saber si es un marinero en tierra o un peregrino en el mar, viajaremos con María y su “bici de papel” por el diccionario que le va descubriendo la vida, buscaremos junto con Apolo a su amada Dafne entre los laureles de la isla de Cortegada y recorreremos el camino que Iria emprende por amor en medio de una guerra fratricida entre suevos y vándalos.

Después de visitar Coliño y su entorno iremos saltando por el mundo para descubrir los asombros que esconde: la sensación ingrávida del alma, el lamento de los pájaros que van perdiendo su tradición y ya no reconocen su canto primigenio, la libertad de la mujer moderna y clásica, la musa que se apodera del escritor, el falso juego del COVID, los cuentos que se entremezclan a su antojo porque los niños ya no los leen, el miedo a caminar por un supermercado, la clave secreta del mundo descubierta por un clavero o el alegato contra la guerra a través de un guerrero que desprecia el conocer a los demás para no vacilar a la hora de matar.