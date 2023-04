Manuel Diosleguarde a los alumnos de la Escuela de Tauromaquia: "Luchad por vuestros sueños"

El torero Manuel Diosleguarde reaparecerá en los ruedos, concretamente en la plaza de Toros de Guijuelo, el próximo 23 de abril, tras su grave cogida del pasado mes de agosto en Cuéllar por la que tuvo que permanecer ingresado 36 días.

Este lunes, Diosleguarde ha mantenido un encuentro con los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca; un acto en el que también han estado presentes el el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, y el diputado delegado de la Escuela, Jesús María Ortiz, así como el empresario José Ignacio Cascón.

El Ayuntamiento de Guijuelo y Manuel Diosleaguarde "os invitan a todos los alumnos de la Escuela" a ver el 23 de abril la reaparición de Manuel Diolesguarde. “Manuel se hizo torero en esta Escuela como vosotros; hoy es matador de toros. Ha sufrido una cornada muy grave” y “os invitamos a todos a Guijuelo” para arroparlo y apoyarlo, ha señalado Cascón.

Por su parte, Manuel Diosleguarde, ha señalado que se siente “muy identificado, porque he salido hace nada de esta Escuela en la que me formé y me hace mucha ilusión que estéis allí acompañándome en un día tan especial para mí”.

El matador se ha dirigido a los alumnos con estas palabras: “Deciros que luchéis por vuestros sueños, que tenéis tres profesores magníficos y que si de verdad queréis, lo intentéis y lo deis todo”.

Mientras el alcalde de Guijuelo ha señalado que Manuel es “una representación” de la Escuela “y allí gusta mucho verle. Ojalá dentro de poco os podamos llevar a Guijuelo y os veamos triunfar allí”.

Al finalizar el acto, le han hecho entrega de una placa y un dibujo a Manuel Diosleguarde.