Las torrijas también amargan

Cayó el telón de la Semana Santa. Para unos han sido días de playa, para otros, de montaña, para muchos de desfiles procesionales… y hasta para los que se han quedado en casa días de rematar las comidas con los dulces típicos de estos días. La lista es interminable, cada zona tiene los suyos, pero ni los buñuelos de viento de Extremadura, ni las monas de pascua de Cataluña, ni los borrachos de Málaga, ni los penitentes de Alcalá de Henares… la reina de todos los dulces es la torrija, de leche o de vino, pero sean de lo que sean las torrijas reinan en todos los hogares españoles, mejor dicho, reinaban, porque este año es fácil que en algunos se hayan quedado sin trono.

Mi amiga Pilar es de las que se ha quedado en casa: venían sus hijos con sus respectivas familias a pasar los cuatro principales días con ella. Aprovechando que el sol invitaba a salir optó por quedar con sus amigas para no perderse ni una procesión y comprar las torrijas que los suyos esperaban. A primera hora del miércoles entró en la pastelería. Tres euros le pidieron por cada torrija. Multiplicó el precio por las que necesitaba y salió horrorizada, pero su penitencia, más que acabar, empezó allí. Con las mismas se fue al supermercado de siempre. Las haría ella misma aunque tuviera que renunciar a las procesiones. Compró harina, aceite, azúcar, huevos, leche, canela… y al pasar por caja descubrió que no todas las sorpresas son buenas: los productos que llevaba habían vuelto a subir y no poco. ¿Cómo es posible que en cinco días todo haya vuelto a subir?, me preguntó al borde de las lágrimas. No supe responderle. Yo tampoco lo entendía. Si a los empleados se les subía el sueldo una vez al año, cuando se les subía, ¿por qué tenían que subir los precios todas las semanas? Si eran las empresas que más barato compraban, las que más ingresos tenían, las que gozaban de más privilegios legales, ¿por qué el Gobierno no les ponía límites en lugar de justificar las escandalosas subidas de productos básicos con la guerra de Ucrania, con la pandemia, con el cambio climático, y anunciar cheques de alimentos para las familias más necesitadas que nunca llegaban afortunadamente, porque cómo tendrían que demostrar los clientes que no tenían ingresos, llevando la declaración de Hacienda en la mano? Hasta ahí podíamos llegar.

Quise tranquilizarla diciéndole que no se preocupara, que para la próxima Semana Santa los precios estarían controlados y las torrijas volverían a ser dulces y no amargas como este año, pero guardé silencio, mi amiga no es tonta y sabe que en este país pueden bajar los sueldos de los trabajadores, los costes a los pequeños productores, pero los precios de los alimentos que suben ni a empujones vuelven a bajar.