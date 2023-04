García-Gallardo anima a escolares salmantinos a "tener la mente abierta"

El Colegio San Agustín de Salamanca acoge desde este lunes 10 de abril hasta el viernes 14 la VII Semana de Formación "Enseñar educando", con la presencia de destacados ponentes nacionales de los ámbitos universitario, económico, político, social y cultural.

En esta primera jornada intervenían la vicerrectora de Docencia de la USAL, María José Rodríguez Conde; la directora general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, María del Ángel Muñoz; y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, que ha animado a los jóvenes a "tener la mente abierta" y que opten por "la búsqueda inquieta de la verdad", que es "un objetivo muy estimulante", y "a título de ejemplo" ha reflexionado sobre preguntas que en su "época" estudiantil, según sus palabras, no se realizaban sobre la II República o "si el CO2 es o no un gas contaminante".

Los consejos a estudiantes de García-Gallardo

"No compréis la mercancía averiada que algunos os quieren vender en un pack, sino que vosotros toméis vuestras propias decisiones", ha apuntado durante la celebración de las VII Jornadas Enseñar Educando del Colegio San Agustín de Salamanca.

En este acto de apertura en el centro salmantino, con asistencia de menores de Educación Secundaria y Bachillerato, les ha animado a "encontrar" sus "propias respuestas" a preguntas que se hagan ellos mismos.

"Algunas de las cosas que en mi edad, en mi época, no nos preguntamos es si la segunda República en España era un régimen plenamente democrático o no; no nos preguntamos, en su momento, cuál era la religión más perseguida en el mundo; no nos preguntamos, y yo os invito a hacerlo, si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de América es cierta o no; no nos preguntamos, y es un tema ahora muy de moda, si el CO2 es o no un gas contaminante, se me ocurren estas a título de ejemplo", ha dicho.

En el acto de apertura, junto a representantes del centro escolar, García-Gallardo ha compartido mesa con la vicerrectora de Docencia de la Universidad de Salamanca, María José Rodríguez Conde, y la directora general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional, María del Ángel Muñoz, quienes también han presentado las propuestas educativas de la USAL y del sistema educativo estatal, respectivamente.

Asimismo, estaba prevista la presencia en el acto de inauguración del exministro del Interior y eurodiputado, Juan Ignacio Zoido, que no ha podido asistir pero que ha enviado un vídeo, proyectado en la sala, en el que ha deseado "éxitos" a los asistentes y ha animado a los alumnos del centro a continuar con su formación.

En sus intervenciones, han resaltado la contribución que hacen las instituciones que representan en cuanto a la formación y la educación se refiere, las oportunidades que brindan a los jóvenes de crecer personal y profesionalmente, y desarrollar su futuro, y lo vital de una buena formación para construir lo que serán el día de mañana.

Jornada de la tarde y programa para el martes

En la segunda parte de la jornada, ha tenido lugar una Mesa Redonda a propósito del acceso y trabajo que se desarrollan desde la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, a cargo del teniente Enrique Miguel Vicente, de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, y del subdelegado de Defensa en Salamanca, coronel Emilio García Herrera.

Además de conocer la labor de estos cuerpos, los alumnos han podido intercambiar experiencias e inquietudes con alumnos del Grupo de Escuelas de Matacán, acompañados por el Jefe del Órgano de Apoyo de la Subdelegación de Defensa, Alberto Carbajosa Díaz. Seguidamente han realizado una simulación de las pruebas teóricas y prácticas de acceso al Ejército.

Para finalizar, un grupo de alumnos ha asistido a una conferencia del Catedrático de la USAL, Miguel Ángel Verdugo, sobre los prejuicios que mostramos ante la discapacidad, y otro grupo de alumnos ha conocido el proyecto Starlite de la mano de su cofundadora, la empresaria Sandra García-Sanjuán.

Esta tarde, para las familias del colegio, una conferencia, a las 20.00 h, con el título: “Comunicación y conflicto. Cuidar, educar y apoyar a nuestros hijos”, a cargo de la Profesora de la UPSA, María Jesús Iglesias.

En la jornada de mañana, martes 11 de abril, destaca la presencia del sirector general de Deportes de la JCyL, Enrique Sánchez Guijo, y el ex seleccionador nacional, Vicente del Bosque, en una Mesa titulada: “Los valores del deporte”; así como del presidente del CESCYL, Enrique Cabero Morán, en una Mesa redonda sobre el Derecho; y María San Gil en el diálogo: “El compromiso cristiano de los jóvenes”.

Fotos de Vanesa Martins