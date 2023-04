La Alberca recupera el pulso tras el susto del incendio del Jueves Santo

Era una tarde apacible, dentro del tumulto que estos días de Semana Santa han traído al municipio de La Alberca: cientos de turistas e hijos del pueblo pasaban estos días de asueto cuando una columna de humo llamó su atención.

Un fuego en pleno casco urbano, cuyo origen está en investigación, se ha llevado por delante nueve inmuebles, siete casas y dos locales usados para guardar aperos de labranza y cuyas llamas inundaron de pánico durante unas horas a la localidad. “Estábamos muy asustados, por lo que pudo ser y afortunadamente no ha sido” relata Miguel Ángel Luengo, alcalde de La Alberca, que cuenta que los hechos ocurrieron muy rápidos “y pronto éramos 50-60 los que acudimos al lugar para ayudar mientras llegaban los equipos de extinción”.

Bomberos de diferentes parques como Tamames o Béjar, sofocaron rapidez las llamas y “su intervención ha sido vital” califica el regidor municipal, que hace especial hincapié en la propia orografía urbana del municipio ya que “las casas están pegadas unas a otras, y sin esa inmediatez estaríamos hablando de muchas más viviendas”. El consistorio espera en los próximos días iniciar las tareas de desescombro de la zona que se ha convertido en un lugar muy frecuentado por los que pasan por La Alberca y enmudecen ante los restos del incendio.

De las casas afectadas, tres de ellas estaban habitadas y han tenido que ser reubicados, ya sea porque su hogar ha sido quemado o por riesgo de intoxicación de humo y porque parte del suministro eléctrico está interrumpido. Una de esas familias que han sido acogidos por otros vecinos del pueblo tras perder su vivienda es la de Reda. Los cuatro integrantes de esta familia que lleva varios años afincada en La Alberca recuerdan con nitidez todo lo sucedido en la tarde el Jueves Santo: “Fue nuestro hijo quien vio humo y preguntó “¿Qué cocinas mamá?” que había mucho en la cocina. Me acerqué a la ventana y vi el fuego” señala este padre que, junto con los otros tres miembros, salieron con lo puesto de casa. Reda no olvida agradecer a los vecinos su generosidad: “nos apoyan mucho, con la casa, la comida, la ropa, no tengo palabras” señala con la emoción aún en su mirada.