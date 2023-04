Victoria histórica de Unionistas en Balaídos para acariciar la salvación (0-1). Chapela ha marcado un penalti que ha generado polémica y Nespral ha sido expulsado en un día para el recuerdo al vencer al Celta B en un lugar conocido por todos los amantes del fútbol español.

En la alineación, Dani Ponz ha decidido no tocar lo que funciona y ha salido a un estadio de Primera División con Salva en portería; defensa compuesta por Fran Rodríguez, Leal, Pedraza y Jon Rojo; doble pivote formado por Nespral y Óscar Sanz; bandas para Chapela y Juampa; en ataque, turno para Losada y De la Nava. Gente de plenas garantías en Galicia.

Con el balón en juego, alrededor de un centenar de hinchas blanquinegros en la única grada abierta han alentado a los suyos desde el minuto 1. Mientras, Óscar Sanz ha protagonizado la primera ocasión de la tarde con un chut lejano al que ha contestado Javi Domínguez sin éxito. Por su parte, Losada ha tratado de sorprender a un ex como Ruly con un tiro desde el medio del campo, aunque el portero ha estado vivo en la acción.

Asimismo, el tiempo ha ido pasando y las ocasiones se han sucedido por medio de Medrano y Miguel Rodríguez para los locales y de Juampa y, de nuevo, Losada en el caso de los visitantes. Pese a los esfuerzos, ninguno de ellos se ha mostrado atinado de cara a puerta, algo que también le ha sucedido a un Leal que ha reclamado penalti a la hora de disparar a Ruly. El colegiado no lo ha señalado y el marcador no se ha movido al descanso.

LA POLÉMICA

Con el paso por los vestuarios, tanto Claudio Giráldez como Dani Ponz han movido los banquillos, motivo por el que Beneit ha relevado a un maltrecho Juampa a causa de una mala caída. Por otro lado, Salva se ha empleado a fondo para realizar una meritoria parada en dos tiempos a Miguel Rodríguez. Sin embargo, Chapela ha sufrido un penalti con polémica incluida antes de la hora de contienda y no ha fallado desde los 11 metros.

En medio del caos por los cambios y el 0-1, Beneit se ha quedado a un palmo de finiquitar el envite si no llega a ser por el pie de Ruly a su tiro a la media vuelta. En el 80', Nespral ha derribado duramente -al estilo de Fede Valverde a Morata en aquella Supercopa en Arabia- a un rival en una jugada de muchísimo peligro y ha sido expulsado. Ante ello, Dani Ponz ha introducido a Mikel Carro por el realizador Chapela para sujetar al equipo y Lautaro no ha batido a Salva -por partida doble- de milagro. Finalmente, pena máxima -aparentemente dentro del área- no decretada, +3 y Unionistas estará en Primera Federación la temporada que viene con casi toda seguridad.

FICHA TÉCNICA

Celta B: Ruly; Iván López (Losada, min. 68), Javi (Fran, min. 88), Gael, Carlos (Lautaro, min. 68); Medrano, San Bartolomé (Blanco, min. 45), Damián; Hugo, Clemente (Sotelo, min. 45) y Miguel Rodríguez.

Unionistas: Salva; Fran, Leal, Pedraza, Rojo; Chapela, Nespral (Carro, min. 83), Óscar Sanz (Veiga, min. 72), Juampa (Beneit, min. 45); Losada (Ahn, min. 72) y De la Nava (Borja, min. 62).

GOL: 0-1, min. 58: Chapela.

ÁRBITRO: Jaime Ruiz Álvarez, colegio asturiano. Roja a Nespral. Amarillas para Carlos; Leal, Borja Díaz, Ahn y Óscar Sanz.

ESTADIO: Balaídos.