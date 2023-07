Treinta y cinco años juntos; se dice pronto. Treinta de esos años en México… Me hubiera gustado parafrasear a Waldo Leyva pero no, el 27 de abril de 1988 no fue definitivamente jueves… Cayó en miércoles, aunque el momento que recuerdo fue ya casi jueves, eso sí: el camino inició en un paseo nocturno desde Canalejas hasta el Albatros, donde trabajaba Josefo, que fue el primero en enterarse… Por eso este “charro” de hoy es un poema de entonces, que además, por azares del destino, igual que el de la semana pasada, no llegó al libro que me publicó la Diputación hace no tanto.

Treinta y cinco años; y contando…