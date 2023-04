Salus Casaseca presenta su nueva obra 'La tiza de oro', este martes, 11 de abril, a partir de las 19:30 horas en la librería Santos Ochoa.

Sinopsis

La tiza de oro aborda la insatisfacción de no haber comprendido por qué seguimos repitiendo los métodos que llevan a repetir a tanto alumnado; o por qué no acabamos de ver que la heterogeneidad no baja nivel, sino que lo sube. Nos ocupa únicamente la preocupación de acabar bien los temas y examinar después, anhelando una objetividad sin imaginación.

Hay en el libro una crítica a los opinadores que solo son capaces de aprender lo que ya saben, a los que nadan río abajo, seguros de que todo acaba en junio, cuando dan la nota. El buen maestro es como un concertista de jazz, que sorprende a cada paso.

Salus Casaseca es maestro de Salamanca. Ha cursado estudios de Psicología y Pedagogía. Es especialista en Lengua y Literatura y Orientación Escolar. Como doctor, ha impartido clases de Psicología en la UPSA. Es autor de Escribir en el aula, Talleres de escritura, El aprendizaje cooperativo de la comprensión lectora, El aprendizaje cooperativo de la composición escrita, El arte de enseñar, Voces, esta clase es un poema. Su afición al cine le ha llevado a defender la necesidad de enseñar este arte en la escuela. Con La tiza de oro se estrena en la aventura de indagar en lo estable, en lo que hay más allá de leyes y tendencias. Y lo consigue trenzando la psicología con la literatura, el ensayo y la poesía.