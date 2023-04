Óscar Núñez siembra la duda de su futuro en el CB Tormes: "Lo importante es el club, no yo"

Óscar Núñez, entrenador del CB Tormes, ha ofrecido sus impresiones tras el descenso del conjunto charro de LEB Plata a Liga EBA.

Momento duro: "Es difícil ahora y se ha visto que no nos ha llegado. No hemos estado bien en ataque y sentimos miedo, no es el equipo que yo veo durante la semana. El club tiene que seguir trabajando en lo bueno y en lo malo. No hemos hecho cosas raras y ojalá haya plazas, sino intentaremos volver a ascender. Es una categoría bonita y es una pena no mantenerla".

Futuro: "Creo que soy lo menos importante ahora mismo y hay que pensar en el club. Yo no he sido capaz y soy gran culpable de esto. Hemos descendido por méritos propios y justamente. Lo importante es el club, no yo".

Temporada: "Hemos tenido muy mala suerte y queríamos tener a antiguos jugadores, pero se han ido a otros proyectos. Hemos hecho buen baloncesto, pero luego se fue nuestro máximo anotador y nos equivocamos con su recambio, que ha estado lesionado y no ha aportado nada".