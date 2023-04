Consideración y respeto.

Mañana del Jueves Santo.

El resurgir del turismo es evidente, como muestra Salamanca estos días, la Semana Santa se ha convertido en uno de los grandes hitos del año. Ciertamente no es bueno tener una economía local tan vulnerable, dependiente del turismo y de la industria del ocio, la reciente pandemia debería enseñarnos algo al respecto. Pero esta es la realidad, a pesar de algún indicio de posible cambio, y precisamos cuidarla con esmero. Se ha avanzado, si bien todavía hay mucho por hacer como muestran los datos.

Mañana del Jueves Santo.

La Semana Santa, no debemos olvidarlo, es una efeméride religiosa. Resulta curioso su resurgir cuando la sociedad se seculariza a pasos agigantados. Las fiestas religiosas se convierten en una manifestación cultural más, actividades sociales de masas para consumir. En el aumento de sus encantos las ciudades buscan calificativos reconocidos por todos, la nuestra es de interés internacional. Sumado al renombrado título de Patrimonio de la Humanidad, expresión del atractivo propio salmantino, el resultado son mucha gente en las calles y llenos hosteleros. Es inevitable alguna contrariedad.

Estos días una banda de las que acompañan los desfiles alerta de un serio problema. Suelen cerrar la correspondiente procesión, y la impaciencia de algunos espectadores les incita a atravesarlas antes de finalizar totalmente. Resulta curiosa la incapacidad de aguantar algún minuto más tras llevar tiempo esperando. Esto ha provocado accidentes, incluso pequeños daños físicos y materiales en alguna banda, obligando a pedir respeto. Algo fundamental para vivir en sociedad. En este caso, además, forman parte del atractivo que genera actividad económica y trabajo.

Plaza de Juan XXIII a media mañana hace quince días, tienen autorización para una Cofradía.

Ante tanto visitante atraído, además del interés por la Semana Santa salmantina, por nuestro reconocido Patrimonio (de la Humanidad), aparecen situaciones que chirrían. Desde luego la vida diaria de una parte de la ciudad no puede girar en exclusiva en torno al interés y demandas del turista, pero todo se puede conciliar con voluntad. Visitar el conjunto catedralicio o el entorno de la Plaza de las Agustinas es inevitable, para eso vienen, y es de agradecer que estos lugares se encuentren en perfecto estado de revista.

Plaza de las Agustinas a media mañana el pasado sábado.

Por desgracia no ha sido así en momentos de gran afluencia, con vehículos aparcados durante horas en esos lugares. Eso sí, con autorización municipal. Sin olvidar lo que se estira la Carga y Descarga en algunas calles. Son comprensibles las necesidades de las cofradías, pero ¿de verdad no hay alternativas?. En algún caso hay cerca un aparcamiento subterráneo, incluso alguna calle adyacente de poco trasiego se puede habilitar transitoriamente si la necesidad es realmente perentoria. Sin olvidar la buena comunicación con trasporte público del centro urbano. Un coche aparcado mucho tiempo obviamente no cumple ninguna función en ese sitio. Retirarlo cuando ocurre, encima en un espacio Patrimonio de la Humanidad, parece lógico.

Bordeando el mediodía del Jueves Santo.

Si nos empeñamos en vivir del turismo, ello exige más cuidado y atención hacia nuestros visitantes. No podemos estropear innecesariamente el entorno, dañando de paso nuestra reputación. Y no ocurre solo en estas fechas, da la sensación de aplicarse una notable manga ancha desde hace algunos años, por ejemplo, en torno a las Catedrales. Y no pienso en ningún hotel cercano, precisamente. Añadir cartelería innecesaria, que no señalización turística (inexistente), o terrazas desmedidas no es ninguna novedad.

Boda en la Catedral Vieja hace unos meses.

Por último, me llama la atención la aplicación del artículo 16.3 de la Constitución: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. ¿De verdad exige la aparición de cargos institucionales como tales en actos procesionales, o de uniformados? En democracia es lógico respetar las creencias religiosas, pero participar en ritos religiosos no parece el espíritu del texto constitucional. ¿Es respeto, o sumisión?.