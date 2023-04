Feijóo sigue deambulando como alma en pena

El líder de los populares, Feijóo, que finalizó la semana con otro ridículo más, al afirmar que el presidente Sánchez -que estaba en ese momento en China con el líder de la segunda potencia económica del mundo por volumen de PIB y muy influyente en la actual guerra de Rusia contra Ucrania, suceso que está conmocionando a todos el planeta- despreciaba la cultura china porque no había ido a visitar una exposición china en Alicante. El ciudadano Feijóo se está saliendo de la realidad cada día mas y presenta una disociación grave entre su propio pensamiento, sus deseos y su egocentrismo, con la realidad. Y eso comienza a ser preocupante. Tal vez para él sea obligado este comportamiento por una situación de “estado de necesidad”, ya que si no gana las próximas elecciones Generales se puede ir despidiendo de la política; a no ser que primero “pinche” la lideresa madrileña en las Autonómicas, algo que le permitiría a Feijóo coger oxígeno para poder escalar la alta montaña que suponen para él las Generales, porque, si perdiera éstas, probablemente y ya sin Ayuso, no le decapitarían al amanecer.

Feijóo sigue deambulando como alma en el purgatorio y esta Semana Santa ha aterrizado en Sevilla para presenciar las procesiones. No estaría mal que hiciera propósito de enmienda y dejara de faltar maliciosamente a la verdad, porque se está convirtiendo en un mentiroso compulsivo. Las últimas declaraciones efectuadas por este señor han sido para cuestionar los buenos datos de empleo conocidos esta semana, puesto que en marzo el paro ha descendido en 49.000 personas, situándose por debajo de los tres millones de parados, concretamente en 2.862.260, la cifra más baja en un mes de marzo desde hace 15 años. Son 20,4 millones los trabajadores que están cotizando a la Seguridad Social, constituyendo el mejor argumento para el crecimiento económico y para el sostenimiento de las pensiones en el futuro. Por algo el PP –que quiere que España se hunda cuando ellos no gobiernan para así acceder al poder en mejores condiciones- se negó rotundamente a apoyar la reforma laboral y la de las pensiones. Para el PP y también para Feijóo –yo pensaba que era sólo en la época de Casado- las noticias buenas para España son muy malas para ellos y eso no lo pueden permitir.

Feijóo, en cambio, dice que los datos de empleo no son tan buenos y utiliza para ello a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), cuando este organismo ha dejado muy claro que “en ningún momento ha cuestionado las estadísticas de empleo”. La Airef ha declarado hace unos días que “nunca ha cuestionado la validez de las estadísticas del mercado laboral elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ni por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), elaboradas con el máximo rigor, siguiendo los más estrictos criterios de calidad, comparabilidad internacional, y contrastadas por organismos con reconocido prestigio”. ¿Por qué le cuesta tanto a Feijóo reconocer que la economía española y el empleo van bien? ¿por qué no se alegra Feijóo de que las cosas vayan infinitamente mejor de lo que él vaticinaba hace apenas un año? Recordemos que una de las medidas económicas que ha adoptado el gobierno de Sánchez y que ha supuesto un ahorro muy importante para los bolsillos de los españoles, como la excepción ibérica en el precio del gas y que entró en vigor el año pasado para abaratar el precio de la electricidad, no fue nunca apoyada por Feijóo diciendo, además, que derogaría la medida en cuanto llegara al gobierno. Lo mismo que ha hecho con tantas medidas económicas que han relanzado la economía española y el empleo, como fue la Reforma Laboral, contra la que “echaba pestes”.

Si el líder del PP tiene un serio problema de credibilidad, no la tienen menos el resto de políticos de esta formación, que están absolutamente desconcertados porque nunca creían que las perspectivas de la economía española fueran tan favorables, a pesar de haber padecido una terrible pandemia y la guerra de Ucrania: el crecimiento económico, el descenso de la deuda pública, la contención de la inflación con datos mucho mejores que en el resto de Europa, la subida de los salarios, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y una reforma de las pensiones, que las garantiza en el futuro. Los políticos del PP en sus actos electorales tienen que variar constantemente los argumentos y en la mayoría de las ocasiones rozan el esperpento, como el acto simultáneo que preparó –con fondos del PP europeo, ahora que está siendo investigado por presunta corrupción y posible financiación ilegal de las últimas campañas de las elecciones al parlamento europeo de 2019- en Madrid, con una predicadora evangélica, de ideología “Trumpista” que dice “curar a los homosexuales”, porque querían contrarrestar el acto oficial de la Cumbre Iberoamericana de República Dominicana a la que asistieron el Jefe del Estado, Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez.

¿Sabía el PP europeo que se estaba financiando una actividad de este tipo? En un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, ¿se pueden financiar con dinero público y en este caso de la Unión Europea, actos que vulneren la dignidad de la persona, sus derechos inviolables y el libre desarrollo de su personalidad? Un acto en el que uno de sus protagonistas dice “curar” la homosexualidad, está atentando al libre desarrollo de la sexualidad y a la opción sexual que elija libremente, porque forma parte de su mismidad. La homosexualidad, la bisexualidad y otras opciones diferentes a la heterosexualidad y, por supuesto, su ejercicio, ni son delito ni sus personas están enfermas. Por suerte ya hemos superado aquélla negra España, la franquista, la que por sus ideólogos psiquiatras, como Vallejo Nágera o juristas, como Sabater Tomás y la legislación de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad y Rehabilitación Social, consideraba a los homosexuales como personas depravadas y aberrantes a las que había aplicar sanciones penales, encerrándolas en campos de concentración y cárceles y así reeducarlos.

¿Está de acuerdo Feijóo y el PP con la predicadora evangélica Yadira Maestre que participó en el acto financiado por el PP europeo y que dice “curar” a los homosexuales? ¿Quizá hayan elegido a estos predicadores porque captan muchos electores latinos, como ha hecho Bolsonario en Brasil? El fin nunca justifica los medios. Si no están de acuerdo con ella y su doctrina, que lo digan y que condenen de forma categórica el acto que ellos mismos promovieron.