Óscar Núñez y el todo o nada del CB Tormes: "Es una estupidez de pensar en otros resultados si no somos capaces de ganar"

Óscar Núñez, entrenador del CB Tormes, ha ofrecido sus impresiones del partido contra el Morón, dado que su equipo se juega la salvación y necesita ganar, pero también esperar otros resultados.

Valoración: "Tenemos un partido crucial y definitivo en Würzburg. Lo primero es animar a la gente a que vaya y sabemos que debemos ganar al no depender de nosotros. Queremos que nos apoyen y nos viene genial. Es una forma de agradecer el apoyo porque cada vez venía más gente al pabellón".

Rival: "A nivel deportivo, Morón se juega salir del playout y nosotros queremos entrar en él. Es un partido a vida o muerte. Es un rival definido con dos quintetos diferenciados, pero con dos de los mejores interiores de la Liga. Luego el bloque reserva les da rotación e intensidad. Le gusta correr y seguro que hará un buen partido en Salamanca".

Cuentas: "No queremos pensar en si Talavera pierde o no. Tenemos que ganar y luego ya miraremos. Es una estupidez de pensar en otros resultados si no somos capaces de ganar".