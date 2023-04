La reacción de Alessandro Lequio a la decisión de Ana Obregón de cumplir la última voluntad de su hijo Aless

Después de días en los que las especulaciones sobre la paternidad de la pequeña Ana no han dejado de crecer, Ana Obregón ha dado un paso al frente y ha revelado en exclusiva a la revista ¡Hola! que la recién nacida es hija de su hijo Aless Lequio y, por tanto, su nieta.

"Fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida. Aunque ya no estuviera" confiesa la presentadora que, ajena a la polémica que ha desatado su decisión en España, está feliz por haber podido cumplir el sueño de su hijo, que falleció el 13 de mayo de 2020 después de dos años luchando contra el cáncer: "Esto no es un capricho. Es cumplir el deseo y la última voluntad de mi hijo" insiste.

Pero, ¿dónde deja todo esto a Alessandro Lequio, abuelo de la bebé como Ana acaba de desvelar? El italiano, colaborador habitual de 'El programa de Ana Rosa', está desaparecido desde el pasado lunes, aunque se desconoce si sus vacaciones estaban programadas con anterioridad o ha decidido alejarse del foco mediático a raíz del debate que ha generado la maternidad por gestación subrogada de la bióloga.

La semana pasada, cuando las especulaciones sobre la paternidad de la niña se limitaban más bien a las redes sociales, el tertuliano se sentó en el plató del programa presentado por Ana Rosa Quintana y, aunque en un principio aseguró que no iba a decir nada sobre la decisión de Ana "ni ahora ni nunca", no pudo disimular su disgusto con la bióloga. Muy serio -e incluso podríamos decir que enfadado- Lequio confesó que "no sabía todo" lo relacionado con este asunto, reveló que había "cosas" de las que se estaba enterando "ahora", dejó claro que él no había dicho nada a nadie y puso el foco sobre el entorno de la madre de su hijo Aless, afirmando que todos los que la rodean hablan con la prensa.

Desde entonces, ni una palabra al respecto. Mañana se cumplirá una semana desde la última vez que Alessandro se dejó ver públicamente y se desconoce cuándo reaparecerá ni qué dirá sobre su nieta. Sin embargo, los rumores no han tardado en surgir y tanto el portal 'Informalia' como la revista 'Semana' desvelan que el italiano estaría "enfadado", "disgustado" y "preocupado". Al parecer, le pidió reiteradamente a Ana que no llevara a cabo el proceso y ella siguió adelante, dispuesta a todo con tal de cumplir la última voluntad de su hijo Aless.

Algo que habría tocado de muerte su relación y que habría provocado un distanciamiento entre Obregón y Lequio, que después de 'romper' con la presentadora, ahora tiene el díficil papel de pronunciarse públicamente sobre su nieta; porque, no lo olvidemos, con su maternidad subrogada Ana ha convertido al italiano en abuelo.