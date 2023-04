La biblioteca de Santa Marta amplía su fondo bibliográfico gracias a una donación

La Biblioteca Municipal Elio Antonio de Nebrija de Santa Marta de Tormes ha ampliado su fondo bibliográfico gracias a una donación del catedrático de Historia de la Educación de la Universidad de Salamanca, José María Hernández Díaz. En concreto, el espacio cultural ha recibido 52 nuevos ejemplares con una temática común, la educación.

La ampliación del fondo cobra mayor relevancia al venir de quien en su día fuera docente, decano y vicerrector de la USAL, además de primer presidente del Consejo Escolar de Castilla y León y director de la Revista Interuniversitaria de Historia de la Educación.

“Estoy muy satisfecho de haber podido colaborar con la Concejalía de Educación y Cultura de Santa Marta, una ciudad que tiene ya su seña de identidad cultural y con una demanda creciente en este sentido. Los ejemplares que he cedido son obras nuevas y fondos sin utilizar y me pareció oportuno hacer una donación a una biblioteca importante como es la de Santa Marta. Espero que esta contribución con el paso del tiempo tenga un servicio cultural y científico para los demandantes de Santa Marta, no aspiro a nada más”, señaló José María Hernández.

La Biblioteca Municipal de Santa Marta recibe así estos nuevos títulos que recogen la producción de su vida académica e investigadora, que ha sido larga y muy productiva, con más de 300 trabajos publicados. Más de medio centenar de nuevos ejemplares sobre educación que ya están a disposición de los 9.600 usuarios con los que cuenta la Biblioteca Elio Antonio de Nebrija.

“Es un placer contar con la contribución de José María, ya que el enriquecimiento de un fondo específico de Historia de la Educación, que es su especialidad, puede ser un motivo de atracción para los santamartinos y también para la gente de Salamanca que quiera aproximarse a conocer estos ejemplares”, destacó Francisco Miguel García, concejal de Educación y Cultura.