Dogmatismo y mente abierta

Como persona y, en este caso, sobre todo, como educador sexual, una cosa es "lo que se piensa" (conservador o liberal) y otra "como se piensa" (de forma dogmática o con la mente abierta). Dos formas de pensar.

Cuando se trata de definir una actitud, lo decisivo no son solo los contenidos, sino también las propiedades formales y estructurales de los sistemas ideológicos, es decir, la apertura o rigidez de la estructura actitudinal.

Dogmatismo ---------------------------------Mente abierta

¿De qué está usted más cerca? Hace años, el defensor el pueblo me mandó esta sabia frase (escrita en el frontispicio del edificio donde trabaja): "Non quo, sed quomodo", lo importante no es el "qué", sino también el cómo se piensa. Y “cómo se enseña en educación sexual”, añado por mi parte.

La persona que tiene un sistema abierto de creencias rechaza de forma poco intensa lo que creen los demás, aunque no lo comparta. Sabe escuchar, debatir, entender sin tergiversar, dudar y, si los nuevos conocimientos o argumentos le convencen, cambiar de opinión. Aceptan mejor las diversidades mayoritarias o minoritarias.

Si el sistema es cerrado, ocurre lo contrario: rechaza con firmeza lo que piensan los demás. Una persona que tiene la mente cerrada, dogmática, tiene muy poca capacidad para ponerse en el punto de vista de otros, a la vez que su punto de vista es defendido, como único e incontrovertible. Por eso pueden ser muy convencionales o muy anticonvencionales, rechazar las minorías o querer imponer éstas a la mayoría.

Como educadores sexuales, podemos ser conservadores o liberales, especialmente si no puntuamos de forma extrema.

Pero es conviene tener, especialmente en el caso de los educadores sexuales, el sistema de pensamiento abierto (no dogmático) con un sentido más flexible y tolerante.

El dogmatismo es uno de los problemas entre nuestros políticos, incapaces de consensuar una Ley de Educación, la Educación Sexual y tantas cosas más.

¿Conoce ejemplos de actitud abierta y actitud dogmática?

En España, y en el campo de la sexualidad y política, creo que hay ejemplos claros en la izquierda y en la derecha, especialmente en Podemos y Vox, que se consideran propietarios dogmáticos de su “verdad”. Basta revisar como plantean los siguientes temas: educación sexual, aborto, prostitución y la maternidad a través de un vientre de alquiler.

Tenemos varias ministras muy dogmática que no duda de nada de lo que piensa y dice, aunque se ocupa de temas muy complejos. Lo que dice y cómo lo dice, es un ejemplo espectacular de dogmatismo.

Los demás, tanto los socialistas, como los populares se apellidan liberales, dicen ser más flexibles y lo son, pero su referencia preferente son las encuestas, no la racionalidad de una mente abierta, su objetivo prioritario es mantener o conquistar el poder. A veces, no le importa ser cínicos, mentirosos profesionales. No son dogmáticos, pero carecen de valores y criterios, están muy lejos del pensamiento abierto y tolerante que se asienta en la racionabilidad.

¿Usted encuentra racionabilidad cuando escucha a muchos de nuestros políticos y observa cómo se tratan unos a otros?

Por otra parte, no pocos de quienes votamos son o somos muy dogmáticos, hijos de las dos Españas.

Grave también es que buena parte de la prensa escrita y de las televisiones hagan propaganda, en lugar de información y educación crítica. Leer y ver prensa diversa se ha convertido en una necesidad para la salud mental.

La esperanza está en las personas que se atreven a pensar con una mente abierta, sean liberales o conservadoras, pero no dogmáticas.

Aprendamos a escuchar y a dudar, sin trincheras, con el derecho a tener creencias y valores, pero no olvidemos ese famoso dicho: “non quo, sed quomodo”

¿Podremos esperar algún día una Ley de Educación, unos libros escolares, un Código Penal, un Ley de Educación Sexual, etc., que duré más de una legislatura?

¿Podrían nuestros políticos actuales consensuar una Constitución?

¿Cuántos problemas tenemos en España? Yo empiezo con mi lista ¿Cómo empieza y sigue la suya?

1º.- La desigualdad que no deja de aumentar con varios millones que lo pasan muy mal.

2º-Nuestros políticos que no dejan de empeorar.

3º.- El dogmatismo o mente cerrada que impide acuerdos y una racionalización de la política.

4º.- Hay muchas personas que no encuentran trabajo, otras muchas que no quieren trabajar y, a la vez, faltan trabajadores en numerosos ámbitos ¿Usted lo entiende? Yo no. Alo dirigente sindical de UGT, que ha dicho hace poco que tampoco lo entiende, le han tapado la boca en su propio sindicato y los propios políticos ¿Por qué será?