"Este libro muestra de dónde venimos, dónde estamos y qué nos irá faltando para mejorar"

La Biblioteca municipal lo tiene todo a punto para la esperada presentación del último libro del escritor e historiador peñarandino Fernando Ullán, que lleva por titulo ‘Peñaranda hacia el progreso: apuntes para la historia (1850-1950)' y que se podrá vivir este miércoles, desde las siete y media de la tarde en la Sala de Adultos.

Una obra, que recoge llamativos detalles de la ciudad y un especial paseo por la historia local, y que su autor, a pocas horas de vivir la puesta de largo, analiza junto a BRACAMONTE AL DÍA.

¿Cómo surge la idea de crear este nuevo libro?

F.U: El libro no surge de la noche a la mañana. Después de bastantes años de trabajo y muchas horas de búsqueda de datos e información, se reúne el material. Una veces solo da para un artículo y otras veces permite lograr una visión más completa. En un momento determinado, consideras que todo lo que tienes no es solo para ti, sino que posiblemente puedas compartirlo con otros lectores, especialmente los peñarandinos ya que yo me he centrado siempre en el devenir de Peñaranda. Y, una vez que lo tienes ensamblado, redactado y listo, hay que buscar alguna persona o institución que lo edite. Por ejemplo, este libro fue presentado para la edición hace un par de años. Por parte de la institución, en este caso, la Diputación provincial, se examinó si tenía presupuesto, lo entregó a una comisión para que lo examinase y viera su utilidad e interés… Cuando lo aceptan, ha de ser impreso, luego sigue el trabajo de corrección de pruebas y pulirlo en algún aspecto. Hasta que por fin se logra la publicación correspondiente, que vemos y leemos

El tramo histórico de tiempo en el que se basa el libro ¿consideras que ha sido el más relevante a nivel de evolución en Peñaranda?

F.U: Hasta ahora considero que puede estimarse así pues la mayor parte de las infraestructuras se han creado, reformado o se han mejorado, si bien otras posteriores también merecerían otro estudio. No obstante, todos sabemos que la ciencia y las tecnologías avanzan, como se dice en la zarzuela, una barbaridad. Y con poco que echemos la vista atrás, nos damos cuenta que del vecino se ha pasado al pregonero, al teléfono fijo, al móvil y lo que nos quede por ver.

¿Cómo has estructurado el libro?

F.U: He recogido una docena de infraestructuras públicas, que en esos años marcaron la inquietud de los peñarandinos, con una primera parte centrada en la comunicación, viaria y de servicios, y uan segunda parte en la que entrarían otro grupo de infraestructuras, que podríamos llamar de utilidad pública.

¿Cómo defines a nivel personal el proceso de creación de este nuevo libro?

F.U: Todo proceso es laborioso, pero puedo decir que para mí ha sido gratificante y espero que para los lectores, especialmente los peñarandinos, también lo sea. Nos muestra de dónde venimos, dónde estamos y que nos irá faltando para mejorar más.

A tu juicio, ¿Cuál ha sido el avance que ha ofrecido mayor progreso o desarrollo en Peñaranda?

F.U: Quizás sea el tema de las comunicaciones. De estar aislados porque no existía ninguna carretera salvo la de Villacastín a Vigo desde 1843 y solo caminos en muchos casos intransitables, sobre todo en invierno, ni ferrocarril, ni teléfono (y mucho menos televisión, etc.), con poco que nos detengamos ahora podemos relacionarnos con otras comunidades, nacionales o internacionales, con carreteras, autovías, ferrocarril, teléfono, telegrama, mensajes…

¿Qué van a poder encontrar los lectores dentro de este nuevo libro más allá de la historia?

F.U: Van a encontrar la evolución de las infraestructuras estudiadas: desde su gestación, primera y sucesivas ubicaciones por ampliación de espacio o mejorando la comodidad, hasta la situación actual.

He pretendido ofrecer un homenaje a los peñarandinos de aquellos años que se esforzaron tanto , con pocos medios, para legarnos lo que hoy tenemos y disfrutamos. Por eso, en el propio título se refleja hasta con el propio tamaño de las letras: es sobre Peñaranda, que ha caminado hacia el progreso, y en ese periodo de tiempo, si bien, en alguna de ellas, he avanzado hasta prácticamente la actualidad, desde donde hemos de partir para las del futuro, viendo las necesidades que surjan y las posibilidades de llevarlas a la práctica.