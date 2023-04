'Aquí no sobra nadie, aquí hace falta gente', las reivindicaciones del personal de mantenimiento del Hospital

Los trabajadores del servicio de mantenimiento del Hospital Universitario de Salamanca se han concentrado a las puertas del edificio para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales, así como pedir que no se privatice al sector.

Acompañados por representantes de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, y por silbatos y pancartas, pedían que se les escuchara. ‘Mañueco, vacantes a privatización no’, ‘Privatización, corrupción. ¡Cese ya!’ y ‘La Sanidad somos todos, aquí no sobra nadie, falta gente’ eran los mensajes que se podían leer en las pancartas.

En atención a los medios de comunicación, Rocío De Nova, de UGT, ha señalado que “muchas veces estas empresas no cumplen con sus contratos y son los trabajadores de mantenimiento los que tienen que asumir lo que no asumen las empresas privadas”. En este sentido, ha destacado que “estamos dando mucho dinero público para que se haga un servicio que al final termina repercutiendo en nuestros trabajadores. Es un despropósito por parte de la gerencia de muy poco respeto y consideración a unos trabajadores que han puesto en marcha un hospital nuevo, de las dimensiones que todos conocemos y que si no hubiera sido por ellos este hospital no funcionaría”.

Por su parte, Esther Gonzalo, de UGT, ha explicado los problemas que existen con las bolsas de trabajo. Llevan tiempo pidiendo la apertura de “las bolsas permanentes para este personal, pero no se abren. Nos dicen que no tienen recursos y nosotros creemos que no es cierto, que en el fondo se trasluce un deseo de privatización a nivel regional de este personal y por eso no las ponen en marcha”, añadía.