Ahn: "La afición de Unionistas no para de animar y no había visto nada igual en ningún lado"

"El objetivo es salvar la categoría, pero ya miramos arriba y no abajo. A ver si podemos meternos en Copa del Rey", ha dicho

June-hyuk Ahn, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Victoria ante el Dépor: "Teníamos muchas ganas de vencerle y el partido estuvo muy caliente por el ambiente. Son tres puntos muy importantes para nosotros. Quería jugar y el míster me sacó 20 minutos, solo pienso en ayudar. La afición no para de animar y no había visto nada igual en ningún lado".

Dani Ponz: "Los resultados se reflejan y la relación es buena. Aún no he podido tener muchos minutos, pero confío en seguir trabajando y estar a tope para el equipo".

Su nivel: "Cada partido me voy encontrando mejor y estoy preparado para cuando me llegue la oportunidad".

Celta B: "Siempre vamos con la idea de ganar, pero es un equipo que juega muy bien al fútbol y nosotros sabemos lo que hacer".

Descenso: "El objetivo es salvar la categoría, pero ya miramos arriba y no abajo. Iremos a ganar todo lo que queda para ver si podemos meternos en Copa del Rey".

Adaptación: "Adaptarme mejor sí que es imposible. Los compañeros son top y hay un ambiente increíble y la afición me da mucho cariño".