La hostelería salmantina tiene “muy buenas perspectivas” para esta Semana Santa

Este miércoles, 5 de abril, comienzan para muchas personas varios días festivos con la Semana Santa. SALAMANCArtv AL DÍA ha hablado con Jorge Moro, presidente de la Asociación Salmantina de Hostelería para conocer cómo afrontan desde el sector días, donde el buen tiempo acompaña a que no solo salmantinos, sino también turistas, se acerquen a la ciudad.

Actualmente el sector se encuentra a un 95% de ocupación en la primera Semana Santa, desde el inicio de la pandemia, que se celebra con total normalidad. Unas buenas cifras que hacen que desde el sector estén convencidos de que “llegaremos al 100%”. Por ello, “tenemos muy buenas perspectivas para esta Semana Santa”, explica Jorge Moro.

Junto a esto, el uso de las terrazas está en pleno auge, pues el buen tiempo de las últimas jornadas, y las previsiones para los próximos días, hacen que los clientes busquen una mesa en el exterior. Unas terrazas que son minoritarias en comparación a la Semana Santa 2022, debido al fin de las denominadas terrazas Covid.

“Hay que buscar alternativas para que seamos una ciudad cómoda y dar un servicio profesional”

Ante esta situación, ¿habrá falta de terrazas? ¿Se echarán de menos? Jorge Moro explica que “las terrazas siguen su cauce y dejando en orden la ciudad y lo mejor posible. No olvidemos que las terrazas con permiso especial Covid ya no existen y se nos permitieron cosas que a día de hoy no son posibles”. Por ello, recuerda que “tenemos que convivir con los ciudadanos, ellos fueron transigentes cuando lo necesitamos y ahora hay que buscar alternativas para que seamos una ciudad cómoda y dar un servicio profesional”, añade.

El sector de la hostelería ya está manos a la obra y destacan que ha habido “muchísimas contrataciones” para solventar las necesidades de personal para estos días festivos. Sin embargo, desde la asociación destacan que sigue siendo difícil encontrar trabajadores. “Seguimos con la dificultad de ocupar puestos de trabajo en nuestro sector”.

En lo que respecta a promociones especiales, “se buscará una fórmula para que nuestro sector pueda trabajar en zonas de alto valor gastronómico y para eso, desde la asociación de hostelería y ayuntamiento, estamos trabajando codo a codo de la mejor manera para que todos salgamos ganando”.

Por último, como presidente de la asociación, espera que sus compañeros del sector “sean felices trabajando y que demuestren lo que somos, y el nivel tan alto que tenemos. No olvidemos que somos un referente turístico y hostelero para toda España y para el mundo entero”, concluye.