Cuando la humildad acompaña a la autoridad

Cuando la humildad acompaña a un tipo de autoridad en alguna materia, se produce entre esta persona valiosa y humilde y una gran mayoría de humanos que la conocen, una relación estrecha y ajena a todo conflicto.

Reflexionando el otro día sobre el tipo de liderazgo político que actualmente prevalece, me encontré con la sorpresa de que me salían solamente tres líderes actuales, a los que calificaría de personas con autoridad digna y humildad. No me salían más ( lo que no quiere decir que no haya más, sino que no los conozco). En mi opinión, el Papa Francisco, como actual líder de la Iglesia Católica, La Primera Ministra de Finlandia , Sanna Marin (que acaba de perder la semana pasada las elecciones, ganadas por los conservadores) y el ya jubilado José Múgica, expresidente de Uruguay, son los únicos líderes que gozan de ese doble valor, de autoridad merecida por sus conocimientos y de la humildad necesaria para ser conscientes de lo que desconocen.

La autoridad auténtica, no el narcisismo ni el autoritarismo, tiene sus raíces en el conocimiento: de la naturaleza humana, del arte de gobernar, de la dignidad de la persona; y esta autoridad confiere a esa persona una suficiente independencia de pensamiento y de criterios, que les hace ser respetados por la mayoría, por su personal modo de actuar y decidir. Teniendo un cargo público no están libres de conflictos ni de opositores, pero predominan los sentimientos de admiración y respeto hacia ellos.

En todos los campos del saber hay personas excepcionales con estas dos cualidades, la autoridad y la humildad: científicos, profesores, escritores, empresarios, artistas, médicos, deportistas…tanto mujeres como varones. Todos ellos son, en síntesis personas que tienen unos conocimientos (o capacidades) en su materia superiores a la gran mayoría, y una conciencia de sus límites y de su ignorancia, producto de su sabiduría; pues el mayor conocimiento en una materia produce a la vez la conciencia de la complejidad de la realidad y de lo limitados que aún son nuestros conocimientos sobre el sujeto humano y el universo que nos rodea.

Finalizo el desarrollo de esta breve idea, recordando y citando entre estos personajes conocidos a dos españoles, uno, recién fallecido, el cineasta Carlos Saura, que pasará a la historia de nuestro cine merecidamente y otro, del lejano pasado,( siglo XVI) a la gran Santa Teresa de Ávila, que aunó estas dos cualidades tan raramente unidas en una persona, la sabiduría y la humildad.