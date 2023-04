Vítores y palmas al Mesías

En verdad os digo que, todos los manifiestos desde los pulpitos, y las tribunas están entremezclando las arengas que pronuncian los políticos de todos los partidos, con el fin de hacerse oír de llegar a las masas, que, enfervorizados, agitan las banderolas y en las pautas, gritan al que consideran su líder, “¡¡¡presidente!!! presidente!!!presidente! Y me ha venido a la memoria, el gran parecido que tiene Jesús, que también predicaba por todas las plazas, sinagogas y riveras, su evangelio. Él también se hacía acompañar por un sequito, de hombres de su confianza fieles a su discurso, eran los elegidos para repartirse el trabajo de dispersar su doctrina, y agregar súbditos a la fe, que ellos profesaban y defendían.

Tal y como ocurre ahora, pero con altavoces, vehículos, hoteles, buena comida y bebida, y además, no se paran en barras, para explicarnos su “milagro” y aquellas medidas, que prometen a la ciudadanía, llenas de felicidad, de paz, de equidad, de justicia, de bienestar etcétera…. Ahora en ese peregrinar, por pueblos y ciudades, donde se entremezclan, el olor a azahar, incienso, cera y sudor de costaleros, unos con capirotes y otros con invisible careta, tratan de convencernos y persuadirnos de que votemos su rosario de propuestas.

¿Pero siguiendo con cualquier parecido, que sin duda es pura coincidencia?:

Jesús eligió doce discípulos, que fueron sus principales seguidores. Sus nombres eran Simón, Juan, Santiago el Mayor, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el Menor, Simón el Zelote, Judas Tadeo y Judas Iscariote. De entre ellos Simón fue el más allegado a Jesús. Éste le puso el sobrenombre de Cefas, "piedra" o "roca", al parecer como símbolo de que iba a ser su principal apoyo o fundamento. La palabra "cefas" es masculina en arameo, pero femenina en latín (petra), de modo que el nuevo nombre de Simón pasó a ser Petrus en latín, es decir, Pedro. Respecto al último discípulo, el apelativo "Iscariote", añadido probablemente para distinguirlo del otro Judas, no significa nada en arameo ni en hebreo, pero parece ser una deformación de "Sicario". Jesús tuvo la prudencia de no meterse con Herodes, al contrario que Juan el Bautista, así es que pudo predicar en paz y poco a poco fue ganándose la confianza y la admiración de muchos galileos. En ello debió de influir, sin duda, su gran personalidad, pero no menos la doctrina que predicaba. Es probable que una muestra representativa de ella sea el sermón de la montaña:

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, los cuales por fuera parecen hermosos a los hombres, mas por dentro están llenos de huesos de muertos, y de todo género de podredumbre. (Mt. XXIII, 27)

Finalmente Jesús cometió un error. Se decidió a entrar en Jerusalén, y allí su fama le precedía: la multitud lo aclamó como el Mesías. El suceso fue lo suficientemente destacado como para que los sacerdotes se atrevieran a prenderlo y llevarlo a Pilato acusado de erigirse en Mesías, rey de los judíos y traidor a Roma. El castigo que correspondía a tal delito era la crucifixión, y así la solicitaron los sacerdotes. Al parecer, se encontraron algunos testigos falsos que declararon contra él. Los evangelios dicen que Jesús reconoció ser el Mesías ante Pilato, pero, una vez más, esto no es plausible, pues en tal caso habría sido condenado sin más trámite, mientras que la narración bíblica afirma que Pilato no consideró razonable tal castigo, y en su lugar lo hizo azotar y lo presentó al pueblo sugiriendo su indulto. En efecto, era costumbre que el procurador indultara a un preso cada año por la festividad de la Pascua, a petición del pueblo. Es probable que Pilato mandara azotar a Jesús para presentarlo en un estado lastimoso y lograr así que el pueblo se apiadase de él, pero el efecto fue el contrario: los judíos que unos días antes habían recibido eufóricos a Jesús como el Mesías se sintieron defraudados ante un Mesías que, en vez de acabar con todos sus problemas, se dejaba capturar por los romanos y reducir a tan lamentable estado. La conclusión obvia fue que ése no era el Mesías, sino un estafador que les había engañado, por lo que insistieron en que fuera crucificado ante el sorprendido Pilato. Así sucedió. Jesús fue crucificado al día siguiente, que según los evangelios era el viernes 7 de abril de 30, el año en que la festividad de la Pascua cayó en jueves. Nadie podía imaginar entonces las consecuencias que iba a tener esta crucifixión.

Evidentemente, aquí ahora, entre los “paladines” políticos no van a aniquilar de aquella forma a sus enemigos o adversarios políticos,(claro no está permitido usar la violencia, la de “matarile”, porque de la otra, la que sale a pleno pulmón por boca de no pocos “apóstoles” de los partidos, incluido su sumo “sacerdote” un aventajado “Mesías”, que trata por todos los medios, incluidos los bajos instintos y modales, en ser el que lleve a este País llamado España, a la órbita lunar donde la cordialidad, el hermanamiento, el entendimiento, la verdad y otros sinfín de etcéteras; será la tierra prometida, que no cumplida.

Perdonen la irreverencia de la metáfora descrita por este comentarista. Y a todos ellos perdónalos también- no saben lo que dicen. ¡Vamos creo yo!.

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías