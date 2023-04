La Covatilla cierra la temporada con superávit por primera vez en esta legislatura

“No se ha podido hacer más, con menos”. Palabras del concejal delegado de la Estación de Esquí de la Covatilla, Javier Garrido, haciendo referencia a las escasas precipitaciones en comparación con los positivos números que el Ayuntamiento de Béjar ha presentado en este lunes como balance de la temporada de esquí 2022-2023.

Según los datos aportados por los responsables municipales, La Covatilla han tenido un superávit de casi 15.000 euros durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre y el 31 de marzo, con unos ingresos de 669.762 € y unos gastos de 655.065 €. Javier Garrido ha matizado que “Hay que felicitar a todos los trabajadores de la extación, nunca había nevado menos y se ha hecho más nieve en La Covatilla. La estación de esquí abrió el 3 de diciembre, aunque la temporada de nieve arrancó el 21 de enero de 2023 y finalizó, el pasado 31 de marzo con un total de 70 días, de lo cuales 68 días ha estado abierta las instalaciones y en 13 días se ha podido utilizar el telesilla del Canchal Negro, los unicos que nos ha permitido la climatología”.

El 32% de esos ingresos, casi 219.000 euros, proceden del número de forfait vendidos, que se acerca a los 20.000, concretamente 11.638 a los que hay que sumar los 8.273 del parque de nieve, que ha sido uno de los principales atractivos de la temporada. El resto de ingresos derivan de el alquiler (23%), cafetería y restauración (21%), Escuela de Esquí (16%) y tienda (6%). En este sentido el alcalde, Antonio Cámara ha indicado que esa aportación de casi un 71% de la facturación procedente del alquiler de material, convierte a La Covatilla en una estación “para aprender a esquiar y las familias” y que “nuestro proyecto enfoca a Madrid”, región desde la que proceden muchos visitantes de la estación bejarana.

En cuanto a los grupos de escolares que han podido realizar la actividad ascienden a 1.850, entre la Diputación de Salamanca, Ayuntamiento de Salamanca, Diputación de Ávila, otros colegios y asociaciones, quedando cerca de un millar que no han podido completarlo por la ausencia de nieve. Tambien han destacado las horas de la escuela de esquí, llegando a las 2499 horas.

"No vamos a abandonar la nieve"

El alcalde, Antonio Cámara,ha sido tajante ante las dudas que desde la oposición han planteado de "dejar la nieve" en detrimento de otras opciones como el recientemente presentado Centro de Concentración Deportiva en Altura: "Nos matamos a decir que nuestra prioridad es el esquí, de hecho, vamos a invertir más 2 millones de euros del Plan de Fomento de la Junta de Castilla y León, que no gobierna el PSOE y que no inventa, si no que atiende a datos, en un nuevo anillo de innivación y un nueva máquina pisapistas, no huimos de la nieve". Y ha recordado que este Plan de Fomento "obliga a desestacionalizar la estación y por eso, en el convenio que se firma con la Diputación se destina un millón de euros al Centro de Concentración Deportiva, entidad que no es sospechosa de estar gobernada por el PSOE y, sin embargo, hemos llegado a acuerdos en proyectos muy importantes con el apoyo de la COE, sindicatos, Universidad de Salamanca y las consejerías del PP y Vox".Cámara ha calificado los resultados como reales "sabemos lo que ha nevado y en los plenos se ha hablado de que no había nieve y sí ha habido esquí". Por último el regidor municipal ha querido agradecer al consistorio de Salamanca por el esfuerzo que han llevado a cabo para formar parte de los "bautismos blancos" y a las Diputaciones de Salamanca y Ávila.