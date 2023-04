“2027 será el año en el que alcanzaremos la deuda 0, ese compromiso es muy ilusionante”

Tras conocer oficialmente los datos económicos de los últimos ocho años del Ayuntamiento de Terradillos, bajo el mandado de Izquierda Unida hemos pedido al alcalde de Terradillos, Alejandro Álvarez, repasar en SALAMANCA Rtv AL DÍA sus años al frente del Ayuntamiento.

Sabe que trabajará para reducir la deuda en “un contexto diferente pero no más sencillo que en 2015”. Con los pies en el suelo llama a “ser prudentes, porque las cuentas son esperanzadoras pero aún frágiles”. Estas son las palabras que dirige a los vecinos de Terradillos, El Encinar y Los Cisnes:

“En ocho años bajo el gobierno de Izquierda Unida, las cuentas del Ayuntamiento de Terradillos reflejan 1.5 millones de euros menos en deudas, 500.000 euros más en caja, superávit estructural e inversiones que sobrepasan los 3 millones de euros marcan tendencia.

Terradillos es hoy una población con estabilidad presupuestaria, una red de ayudas universales que ha reformado las instalaciones de mayor importancia hidráulica, energética, piscinas, instalaciones de ocio y deportes, sanitarios.

Los asfaltados, las aceras, edificios públicos de gran envergadura y las plantas depuradoras están en ejecución o proyecto para terminar una reforma integral a la altura de una municipalidad moderna y así, saltar las décadas que suman buena parte de sus infraestructuras.

Aún queda mucho y las amenazas económicas no se han ido, debemos ser precavidos ante una incertidumbre financiera presente.

Nuestra apuesta se orientación hacia políticas que imperan en la educación, la tecnología, la idea de comunidad, el ahorro energético, las ayudas sociales y culturales como norma de conjunto y la mano firme contra las amenazas a la seguridad son bases para mantener la idiosincrasia histórica del municipio, diverso, participativo y trabajador.

En 2015 llegamos con cuatro concejales de menos de 30 años sin gestión política previa y en minoría. Izquierda Unida Terradillos volvió al poder 12 años después de Jarrin y Catalina.

Recuerdo, debía ser por el 20 de septiembre de 2015. varias personas habían venido o llamado para pedir el pago de largos atrasos. Fuimos a revisar la contabilidad y teníamos 720 euros en las cuentas, debíamos algo más de 2.300.000 euros. Los suministros no llegaban porque muchos proveedores no podían seguir fiando. Normal.

Fue por entonces, que en su plan de estudio de viabilidad económica el Ministerio de Hacienda señaló a Terradilos como uno de los 47 municipios con peor perspectiva de futuro, con la obligación de acogernos a un nuevo plan de proveedores por 521.000 euros, es decir, pagar deuda comercial con deuda bancaria.

Lo que hicimos en vez de pagar ipso facto, fue pedir la retirada de intereses por atrasos a los proveedores, que aceptaron de buen grado. Los intereses medios bajaron del 8% al 2%, ese margen del 6% se iba ahorrando para poder tener algo en caja antes de acabar cada mes.

Ahora, con una perspectiva más amplia, las cifras globales desde 2015 datan la reducción deudora en casi 1.5 millones de euros y la suficiencia de caja que permite cumplir con los periodos de pagos a proveedores tal se estipula en la legislación y que ronda los 30 días.

La lectura económica vuelve a ser el fuerte de la gestión municipal, que se renovó en 2019 con un equipo de Gobierno dinámico y eficaz.

Los últimos cuatro años han significado una serie de retos importantes para el desarrollo contable, atravesando dos períodos netamente diferentes.

La legislatura en su primera mitad ha estado condicionada por la pandemia Covid y los protocolos de actuación sanitaria, el refuerzo de los servicios para la salubridad pública, adquisición de material protector, confección de ayudas al comercio, y la dación de 40.000 mascarillas y 6500 geles directos a la población.

La reconstrucción del Consultorio Médico y su habilitación temporal, el incremento de la seguridad y la repuesta firme frente a hechos extemporáneos se completó con ayudas a comunidades de propietarios para la instalación de medidas de garantía pasivas.

En los primeros meses previos a la llegada de la enfermedad , cabe recordar, se asfaltaron las calles Águeda, Tormes y Duero superior, traseras, las zonas céntricas del casco antiguo o los accesos a Los Cisnes.

Las redes de agua han seguido teniendo prioridad, habiendo sido sustituido el 60% del viejo fibrocemento. Año tras año se han ido acometiendo mejoras en el colegio público , donde se está estudiando la reparación del patio principal y mejorar la accesibilidad.

Los parques y jardines, las pistas deportivas, los caminos rurales, la protección del Medio Ambiente y la Vía Verde de la plata, la creación de un parque canino son algunas de las muchas inversiones que con fondos propios o subvenciones han sido ejecutadas desde 2019.

En próximas fechas se pondrán en marcha con asignación prevista de 125.000 euros, tramos de asfaltado en Los Cisnes , El Encinar y Terradillos. Será aquí también, en el casco antiguo donde se dirige otro eje de los gastos necesarios ante el deterioro del viejo depósito elevado.

El haber desarrollado otro junto al mismo, es fundamental para poder abarcar la reforma integral que por las dos ejecuciones supera los 100.000 euros

El empleo se llevó el total de las subvenciones mixtas y fue reforzado con los fondos externos, ya que mientras no se acabe con el 100% de la deuda, el apartado laboral está sujeto a las restricciones de los planes de ajuste.

Ahora mismo hay más de 50 trabajadores entre eventuales, fijos y practicantes. Áreas como deportes, cultura, educación (donde se ha abierto una nueva aula en guardería) y servicios generales, ocupan el doble de personal gracias a la distribución del gasto en refuerzo de plantilla.

El campo de fútbol de la urbanización El Encinar ya viste de verde, si bien, restan aún la instalación de un nuevo regadío, pintar, vallas nuevas y repasar algunas zonas del tapete para afianzar la mejora.

En el pinar de Los Cisnes se hacen trabajos a buen ritmo con una nueva empresa tras diferencias con la anterior. En la trasera de la Tormes se construye un espacio común con la mira puesta en los mayores.

La cultura, el teatro los juegos en la biblioteca y en la calle, las rutas y guías de la naturaleza, el ocio Multideportivo y sus 150 inscritos, han mantenido constante el ánimo vecinal con su implicación directa en la organización de eventos

Los cables de media tensión que incumplían la legalidad por su cercanía a los puntos de iluminación, se han soterrado tras 30 años de irregularidad. También se recuperó el frontón y sus gradas en el casco antiguo.

Hay varios proyectos más encima de la mesa, como la adecuación de las gradas de la piscina, la iluminación con focos de alto alcance en las zonas oscuras, la segunda reforma del consultorio médico, la remodelación del depósito elevado de Los Cisnes,

La lista no se detiene ni incluye la totalidad de acciones, que podrían ser mayores si no fuera por la inflación disparada que ha sufrido el sector de los suministros y el energético.

La factura de la luz por ejemplo, ha pasado de unos 15.000 euros mensuales a 27.000 en el pasado año. Con la perspectiva actual, se prevé que volverá por debajo de los 20.000 euros.

Las ayudas a las familias con el cheque de nacimiento, becas por guarderías, suministro universal a todos los alumnos empadronados que cursan estudios en El Encinar o a los del casco antiguo, tanto de material requerido como de la ropa de gimnasia (zapatillas y chándal) se suman a los bonos de transporte para cubrir 100 desplazamientos a los estudiantes post secundaria. El colegio recibe además una inyección de material para los niños de 3 a 6 años, incluso se mantienen fondos para concesiones intermitentes como a comercios en 2022 o comunidades de vecinos, un año antes.

Esto y las ayudas a las asociaciones o el pago de 2/3 por inscrito en el campamento de verano local, se acercan a los 60.000 euros que se invierten directamente en la gente.

Las adaptaciones en las EDAR depuradoras o la instalación de plantas fotovoltaicas para bombeo acuoso y el control del arsénico constante, dan cuenta de una gestión integral del ciclo del agua por valor de unos 65.000

Así las cosas, hay dos grandes objetivos insoslayables, como la consecución de una comunidad energética local que reporte luz gratis a los vecinos y el último impulso a un suministro de agua alternativo para las urbanizaciones.

Estamos elaborando un plan integral de seguridad donde no solo mejoren los medios , si no su variedad, número y tipos de persecución de conductas. El plan se enfoca a incluir la vía judicial donde las sanciones no hagan efecto.

Ante la presencia del periodo electoral, seré el candidato (por tercera vez) con las siglas de Izquierda Unida, y junto con mis compañeros trabajaremos para ofrecer propuestas que permitan estabilidad presupuestaria aumentando los tipos de subvenciones, inversiones, y servicios a la población.

"Queremos construir contigo el gobierno de la gente”, es el lema elegido por IU para su campaña electoral.