Los coches nuevos, cada vez más caros; estos son los modelos más baratos

Subida imparable de los precios de los automóviles nuevos más de un 40% en los últimos cinco años, mientras que el IPC de ese periodo ha sido el 15,3%, según la OCU. Solo en el primer mes del presente año, la subida fue del 8,5%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación, las penalizaciones por emisiones de CO2 de la Unión Europea, la crisis de los microchips y el mayor nivel de equipamiento y complejidad de los vehículos pueden explicar esa subida.

Cuando la vida sube, al final todos los bienes acaban siendo afectados por ella, y los coches no son una excepción. Sin embargo, no solo han incrementado el precio, sino que esa subida ha sido muy elevada, muy superior al IPC: comprar un coche nuevo con motor de combustión cuesta ahora un 40 % más que hace cinco años. No estamos hablando de modelos de lujo: las grandes subidas se han dejado sentir incluso en los vehículos más económicos.

Los cinco modelos más baratos en 2018 y 2023

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) compara el precio los coches más baratos en 2018 y en la actualidad, tomando el precio mínimo con el descuento oficial de la versión más barata de cada modelo.

Suben más los motores de combustión

Las mayores subidas se aprecian en los motores tradicionales, mientras que no ha sucedido así en otros tipos de coches: en los híbridos esas subidas han sido más contenidas, e incluso otros, como los eléctricos, han bajado sus precios, aunque en el último año hayan subido bastante, al igual que el resto de tecnologías.

Estos son los coches más baratos por tipo de motor y su evolución de precios (fuente: OCU)

Los precios de los coches, muy superiores al IPC

En su estudio, la OCU ha verificado también cuánto ha subido el coche más vendido de cada marca.

Seleccionamos las 15 marcas que más coches venden en España y comparamos el precio del modelo más vendido en cada una (siempre que también se vendiera en 2018) entonces y ahora:

Se compara el precio de la versión más barata de cada modelo. En muchos casos, aclara la organización, habrá cambiado el motor y en casi todos el equipamiento básico. En los modelos con un mayor aumento de precio, la diferencia se debe, probablemente, a que se ha lanzado un modelo completamente nuevo con el mismo nombre.

Ningún modelo de los analizado ha mantenido sus precios por debajo del IPC general acumulado (15,3%), como vemos en la tabla:

Las 15 marcas más vendidas el año pasado representan casi el 80% de las ventas totales.

Cómo ahorrar al comprar un coche

La inflación, el precio de componentes como los microchips y las penalizaciones a los motores de combustión están detrás de los precios disparados de los vehículos. Por eso, desde OCU:

Instamos a las autoridades europeas a impulsar el desarrollo de industrias nacionales de microchips para garantizar un suministro regular de este tipo de componentes y aseguren un precio estable de los vehículos.

Solicitamos a las administraciones españolas que se amplíe la actual red de electrolineras de carga rápida para favorecer el uso del coche eléctrico.

¿Necesitas comprar un coche?

