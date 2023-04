Jehu tarda casi 45 minutos en salir a rueda de prensa por su enfado: "Me he ido muy cabreado. Necesitábamos tener una plática"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido en rueda de prensa al término del partido con la Arandina.

Tarda en salir a rueda de prensa: "Necesitábamos tener una plática para dar un pasito más. Es necesario. Me he ido muy cabreado y me esperaba otras formas del equipo, da igual el resultado. Mi equipo necesita más deseo de ganar. No me han gustado muchos detalles".

Formas: "Eso es lo que más importa. Es el día que más cabreado estoy y mi equipo tiene capacidad de muchas cosas más, da igual enfrentarse al líder invicto y tenemos jugadores increíbles. Toca dar un paso".

Lo mejor: "El trabajo y el equipo tiene mucha calidad. Las charlas se quedan entre nosotros en el vestuario".

Álvarito: "Si preguntas a la gente que conoce la categoría, seguro que te dice que es un extremo izquierdo".

Sanción: "Uno siempre quiere aportar más".

Peli y Mati: "La idea es similar con el juego y han entrenado bien todos".