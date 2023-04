El proyecto por la unidad, al habla: “Ver el Helmántico convertido en un recinto para todos los salmantinos ya me llenaría el corazón”

En las últimas semanas se ha hablado largo y tendido del famoso proyecto liderado por el periodista Alberto Pérez, dado que él ha llevado la voz cantante en el plano público a pesar de que alrededor de un centenar de viejas glorias de la Unión Deportiva Salamanca también han apoyado la opción de una tercera vía para que el fútbol local llegue al mundo profesional de nuevo.

De hecho, los nombres de gente sumamente conocida como Quique Martín, Miku, Bogdan Stelea, Taira, Balta, Sito, Jorge Alonso y otros muchos sí que figuran entre las firmas de un manifiesto que quiere palpar el verdadero sentir de los charros ante las dificultades de Unionistas y el Salamanca UDS para alcanzar la élite. No obstante, en el propio escrito se ha indicado que “es una idea que no va contra nadie, va a favor de la ciudad y de juntarnos para recuperar la ilusión. Lo grande de la Unión Deportiva Salamanca no era el nombre, sino las emociones que provocaba en los salmantinos empujando juntos en la misma dirección. Creemos además que, de los errores se aprende, y quizá saquemos algo bueno del desastre. Ahora valoramos mucho más lo que es tener un equipo que nos represente a todos”.

Entre tanto, la romántica idea de la unidad pasa por el apoyo de las instituciones: “Sería conveniente negociar la adquisición de los símbolos de la Unión Deportiva Salamanca para cedérselos a nuestras instituciones (Ayuntamiento y Diputación) y que decidan su uso como representantes de todos los ciudadanos salmantinos. Reclamamos a las citadas instituciones que se impliquen en la defensa y protección de nuestro patrimonio y que participen directamente de las negociaciones con los propietarios del Estadio Helmántico. Solicitamos que lideren o al menos secunden la idea de los abajo firmantes para conseguir un proyecto nuevo en la ciudad y sean igualmente vehículo de contacto con empresas o inversores, que den viabilidad a este proyecto con la participación directa como responsables de personas vinculadas a la historia de la UDS. Es el momento de dar un paso adelante y aglutinar a muchas personas para crear un proyecto nuevo, ilusionante, de unidad, por y para Salamanca, con quienes querían a la Unión y apoyado por los que la hicieron grande”.

LAS VOCES

Por ello, desde SALAMANCArtv AL DÍA nos hemos puesto en contacto con dos figuras decisivas dentro del proyecto como son el periodista Carlos Coco y el exfutbolista Jorge Alonso. Así, el primero ha comentado que “la valoración después de haberlo presentado es de que estamos muy satisfechos por haber dado la oportunidad de realizar una encuesta para preguntarle a Salamanca si está contenta con el fútbol que tiene o no. Estamos a la expectativa de si la gente quiere sumarse a la idea. No teníamos expectativas sobre cómo iría la propuesta, solo queremos saber si existe más gente así y ya actuaremos con respecto a ello. ¿Las dudas? Es un proyecto que está en sus primeros pasos y todavía no podemos adelantar lo que no sabemos. Hasta que no se cierre el plazo de firmas y sepamos si hay apoyo de las instituciones, poco más se puede hacer. El objetivo es muy amplio y queremos que haya fútbol de élite en el Helmántico. Respetamos las opiniones de todas las personas y solo buscamos la unidad, no queremos conflictos. Hay futbolistas que se van sumando a la idea como Pina o Josema y habrá más que echan de menos el espíritu de la Unión, ya que lo único que deseamos es unir al fútbol salmantino. ¿El alcalde Carbayo? Estamos deseando reunirnos con todos los grupos del Ayuntamiento y explicar lo que tenemos pensando, dado que no entendemos esto sin ir de la mano con ellos y tienen que estar con nosotros las instituciones. No vamos a pedir dinero al Ayuntamiento para que compre el estadio, solo queremos que nos ayude a alcanzar el tejido empresarial salmantino. A nivel personal, ver el Helmántico convertido en un recinto para todos los salmantinos ya me llenaría el corazón después de la desaparición de la UDS”.

Mientras tanto, el conocido Jorge Alonso ha comentado lo siguiente: “Hay gente que quiere saber más detalles de lo que pensamos, pero también hay voces en contra. Hemos decidido hacer esto porque mucha gente ve el fútbol en Salamanca con suma nostalgia y hay desunión en una ciudad tan pequeña, algo que complica mucho las opciones del fútbol profesional y de tener un equipo referente en la provincia. Hay gente que no está contenta con la situación actual, pero estará en contra sí o sí, igual que hay gente, especialmente seguidores de Unionistas, que se sentirán ya muy bien representados. No es algo que vaya contra nadie, solo pensamos que la mejor manera es intentar unificar fuerzas. ¿El alcalde? Lo encajamos como algo positivo por el posible cambio de postura de un político al ser claro con la posibilidad de hablar de una hipotética compra del Helmántico. A lo mejor no planteamos eso, nos encantaría pese a que es complicado, y ojalá sí que nos ayuden, ya que sería buena publicidad para la ciudad. ¿La alternativa a esta situación cuál es? Si hubiera un equipo con estructura para estar en el mundo profesional sí que no tendría sentido esto, aunque ya han pasado diez años de la desaparición de la UDS e igual todos no hicimos lo que pudimos, por lo que ahora hay que corregir errores. Queremos ir de la mano con la gente. Yo pude cumplir el sueño de poder jugar en el Helmántico y me gustaría que muchos chavales tuviesen el referente de un gran equipo".