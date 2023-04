El presidente de los árbitros en Salamanca: “Si los equipos no empiezan a pensar que no es una barra libre, esto continuará”

Francisco Javier Gómez García, presidente del Colegio de Árbitros de Salamanca, ha explicado la situación que atraviesa el colectivo, dado que cada semana se producen diversos incidentes en el fútbol local y es posible que haya un 'plantón' de los colegiados para frenar la vorágine.

SITUACIÓN ACTUAL

"Lo estoy llevando bastante mal porque es mi último año y me está recordando a los problemas que había cuando empecé. Está siendo todo un desastre y la gente se encuentra nerviosa. No sé cómo llegaremos a pararlo".

LOS MOTIVOS

"Esto ya se reparó en su día con sanciones importantes. Si el Comité de Competición casi no sanciona, todo es más complicado. Si una persona agrede a un árbitro, lo que no se puede hacer es sancionarle solo con 15 partidos, ya que habrá que ponerle un castigo ejemplar. Si los equipos no empiezan a pensar que no es una barra libre, esto continuará".

PARÓN DE LOS ÁRBITROS

"Sin duda alguna puede haberlo, ya ha ocurrido en el fútbol sala que los árbitros de Salamanca han paralizado la competición en los partidos que les correspondían".

FÚTBOL BASE Y LOS PADRES

"Gracias a Dios, la mayoría de los padres, por no decir el 99% de ellos, es gente sensata, pero hay un 1% que pierde la sensatez y sabemos los que son, igual que los clubes. Lo mejor sería que llevase al hijo y se fuese a casa o a tomar un café tranquilamente, ya que sería un favor hasta para su niño".

PROBLEMAS PARA ENCONTRAR COLEGIADOS

"Siempre se les da el mayor ánimo posible y hay árbitros que lo admiten como algo normal, pero no lo es ni muchísimo menos. Lo normal es ir a pitar, que te protesten y cosas así, no lo de ahora. Las redes sociales completan las guerras y un jugador está federado del 1 de agosto al 30 de junio, por lo que tiene que tener consecuencias si luego empieza a decir 'tatata', ya que eso tampoco puede ser y no es cortar la libertad, solo seguir unas normas".

FUTURO

"Todo irá en función de lo que la sociedad quiera. Nosotros podemos poner todos los medios y la Federación nos tiene que apoyar con sanciones ejemplares. Tú puedes ir a 200 en la autopista, pero sabes que sí te pillan, la sanción te cae. El club tendrá que decirles 'usted no venga o me va a arruinar' a aquellos que siempre están así. Insultan a árbitros, niños y esto no va solo con nosotros, es algo global".