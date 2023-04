Teria Yabar, amiga de Ana Obregón: "Esto no lo hizo sola, esto lo planeó yo creo con su hijo"

Debido a la repercusión mediática que ha tenido la portada de la revista ¡HOLA! este miércoles sobre la maternidad de Ana Obregón con 68 años por gestación subrogada, el plató del 'Deluxe' se convertía a primera hora en mesa de actualidad para tratar esta noticia. Entre los asistentes se encontraban periodistas, pero también amigas de Ana Obregón como la abogada Teresa Bueyes o Teria Yabar.

A lo largo de estos días se ha hablado largo y tendido sobre esta decisión que Ana ha tomado y la sorpresa que ha supuesto para todos que la actriz haya decidido, a sus 68 años, ser madre de nuevo por gestación subrogada. Sin duda, lo que más se está comentando -y se está dejando a entrever- es que este 'proyecto de vida' sería una deseo de su hijo, Aless Lequio.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Teria Yabar, muy amiga de la actriz, y nos ha confesado que "esto no lo hizo sola, esto lo planeó yo creo con su hijo", aunque sí que confirma que "es difícil asegurarlo, pero Ana no es una persona irresponsable que tendría un niño con sesenta y ocho años".

Teria nos ha asegurado que tiene el firme convencimiento de que Ana "lo hace con un propósito y, desde luego, nos ha emocionado muchísimo a todos". La amiga de la actriz imagina que esto se trataba de un deseo de Aless que ha sido materializado por Ana: "Me imagino que esto lo hayan ideado ellos para él sobrevivir su muerte, porque lo sabía, y ella sobrevivir también la muerte de él".

Además, también ha querido defender que la presentadora tiene derecho a formar su familia y a que no se le critique por ello: "¿por qué ella no puede tener la niña una mamá mayor? Y luego de repente, un amigo de la mamá, un novio de la mamá, un familiar, un tío, un primo, que le dé el cariño que a lo mejor no le da su papá y que no le dé su mamá cuando no esté".

Teria nos ha asegurado que no cree que Ana y Alessandro Lequio "entren en guerra por una nueva vida. Y más, si es una nueva vida que es una forma de continuar la vida de su hijo" y añadía: "dos no riñen si uno no quiere y yo creo que a él a lo mejor le sorprendió un poquito ahora y ella está ahora en lo que tiene que estar pero cuando vuelva yo creo que eso se va a arreglar, o sea".

La amiga de la Obregón ha recordado que Lequio "tiene un motor que le hace levantarse todas las mañanas, tiene otra hija, que no sustituye, no sustituye a otro pero tiene un motor que le mueve" y que quizás, ser madre de nuevo es la ilusión que le faltaba a Ana.

Teria nos ha dejado claro que la presentadora "ahora está ausente, no le está contestando a nadie, obviamente, porque está muy centrada en lo que está y querrá dar ella, imagino, la noticia". Tendremos que esperar para conocer "más detalles de todas las preguntas que nos hacemos".