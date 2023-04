Orígen de la Semana Santa

La Semana Santa es la fecha más importante en el año litúrgico para los cristianos. Esta celebración tiene su origen en la propia biblia. Y es que los apóstoles Mateo, Marcos, Lucas y Juan dejaron por escrito sus vivencias durante los días previos y posteriores a la crucifixión y resurrección de Jesucristo.

Cuenta con un gran arraigo en numerosos países del mundo, como Jerusalén, Italia, Colombia, Perú, México, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Estados Unidos y España.

La Semana Santa rememora los momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. Está precedida por la Cuaresma, en la que se recuerda el tiempo de preparación de 40 días que pasó Jesucristo en el desierto. El número es simbólico, al igual que tres ,y siete o los doce.

¿Por qué con luna llena?

El origen de esta fecha se debe a la Pascua Judía, ya que los evangelios hablan de ella justamente en el pasaje bíblico que hace referencia a la Última Cena o Comida. Según el judaísmo, los hebreos deben renovar cada año esta celebración, el día 15 del mes de Nissan (Nisán del idioma acadio nis?nu y este del idioma sumerio nisán, "retoño, primer brote") es el primer mes del calendario hebreo bíblico, comienza su cuenta a partir de la salida de los hebreos de la esclavitud en Egipto, que empieza con la primera luna nueva de primavera, de ahí la elección de la fecha.

¿Las procesiones?

En España, estos desfiles religiosos hay que situarlos en el nacimiento de las cofradías y hermandades de Semana Santa en el siglo XII Y XIII. Surgieron como forma de que sus integrantes se apoyen en los momentos difíciles, como enfermedades, así como para experimentar juntos la Pasión de Cristo. Con el objetivo de representar el padecimiento de Jesús durante sus últimos instantes de vida y sacar la liturgia al pueblo, ya que la iglesia no era accesible para todo el mundo, decidieron llevarla a la calle y ponerla al alcance de todo el mundo. la clave con la que deben ser vistas todas las imágenes y pasos de la Semana Santa. No como una exaltación del sufrimiento, sino como una alegoría de un Dios que, por haber conocido el dolor y la muerte, y haberlos vencido, es capaz de acompañarnos en él y darle sentido desde la esperanza, en la Resurrección. Lo que ocurre es que a veces pareciera que hoy hubiéramos olvidado esta clave tan importante desde la que nuestros antepasados contemplaban y veneraban a las imágenes de la Pasión

La importancia del Concilio de Nicea

Decidió en el año 325 que el domingo de Pascua, que determina la festividad, cae el primer domingo después de la Luna llena tras el equinoccio de primavera.

El primer concilio de la iglesia fue el Concilio de Nicea (Se celebró en la ciudad que le da su nombre) Reúnen a los representantes de las principales sectas junto con los diferentes credos cristianos. Curiosamente, este concilio es organizado y promovido por el propio Emperador Constantino I, que ve la gran influencia que el cristianismo está ganando dentro del Imperio Romano y quiere aliarse con la Iglesia para conseguir un respaldo divino a su reinado

Prueba de esta alianza es el Edicto de Milán, año 313, reconoce a los cristianos la libertad de poder reunirse y practicar su culto libremente.

Por su parte, la Iglesia quiere deshacerse de todas las diferentes camarillas cristianas, como las judías o madmeas que contradicen la doctrina oficial, y poder así imponer una visión homogénea del cristianismo que les ayude a ganar más influencia, usándola como herramienta de control político.

Tras el debate teológico sobre las diferentes visiones religiosas representadas, se quiso dejar la decisión de qué evangelios deben ser nombrados como Textos Sagrados. Los 270 Libros Sagrados se pusieron bajo un escritorio del salón consistorio, cerrando la puerta con llave, y pidiendo a los Obispos que rezaran durante toda la noche para que Espíritu pusiera sobre la mesa aquellos textos que fueran inspirados por Él.

A la mañana siguiente, sobre el tablero se encontraban los evangelios de: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

A partir de este momento se funda la Iglesia católica, más o menos como la conocemos hoy. Entre algunas de estas medidas se encuentran la aprobación de todo lo relativo a las elecciones episcopales, patriarcas y su jurisdicción, a la excomunión, el abandono de sus iglesias por parte de los clérigos, secularización, prohibición de que Obispos, sacerdotes y diáconos pasen de una iglesia a otra.

También se censuran los libros que sean declarados como herejías y bajo el amparo del Imperio Romano, se autoriza la prohibición y persecución de estas sectas. El Emperador Constantino I quiere que la Iglesia controle todos los aspectos teológicos del cristianismo sin ningún tipo de disidencia que socave su autoridad.

¿Es la cruz el símbolo del cristiano?

Si preguntamos al azar a un grupo de personas sobre el porqué la cruz es el símbolo del cristianismo, responderán mayoritariamente que SÍ porque Jesucristo murió en ella. Pero si a esa pregunta le añadimos los interrogantes sobre cuándo y quién fue la persona que determinó que ese distintivo debía sustituir al que hasta entonces se había utilizado y que era conocido como un pez y que era el acróstico de la frase: -Jesucristo, de Dios el Hijo, Salvador- Pocas son las personas que, a pesar de profesar el cristianismo, saben que la cruz no se comenzó a utilizar como símbolo de su religión hasta el siglo IV d. C, casi trescientos años después de ser crucificado Jesús, hasta entonces el dibujo en forma de pez era lo que representaba a los cristianos. (Constantino I “El Grande”, el mismo que promulgó en el año 313 d. C. el conocido como Edicto de Milán: el símbolo de los cristianos debe ser la cruz, lo hizo con base en una experiencia mística vivida por él un 28 de octubre del 312, cuando se dirigía con su ejército a luchar contra el emperador Majencio en la Batalla del Puente Milvio Según relató, miró hacia el firmamento y sobre el Sol apareció una cruz rodeada por la leyenda “In hoc signo vinces”(Con este signo vencerás). Quedo tan impresionado por tal aparición que esa misma noche soñó con Jesucristo y este le dijo que si usaba ese signo en sus guerras lo haría invencible ante sus enemigos.

A partir del Concilio de Nicea y tras los motivos dados por Constantino I, la cruz pasó a convertirse en el principal símbolo del cristianismo.