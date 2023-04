Ni aunque lo vistan de seda

El esperpento en el que están sumidas la derecha y la ultraderecha españolas no ha hecho más que empezar. Si hace unos días, la moción de censura de Vox –no rechazada por el PP- convirtió al economista emérito Ramón Tamames en el hazmerreír de la inmensa mayoría de los diputados del Congreso y de la sociedad española, esta semana ha sido el PP quien han provocado la hilaridad colectiva. Primero con el acto subvencionado por el PP europeo -¿seguro que los fondos europeos son para estos actos?-, presidido por Yadira Maestre, una pastora evangélica que adora a Trump y Bolsonaro y que alardea de “curar a los homosexuales”, a quienes considera “inmorales sexuales” y dice asegurar la curación con “retiros espirituales”. A este acto asistieron, además de Feijóo, el alcalde madrileño, Almeida y la presidenta de la comunidad, Ayuso. La ansiedad e inseguridad que padecen los líderes del PP son las causantes de la organización de estos actos ridículos que demuestran la enfermiza obsesión que padecen, porque se percatan de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha convertido en un líder político carismático al que admiran fuera de nuestras fronteras. ¿Se ha convertido Feijóo, Ayuso y Almeida en enfervorizados seguidores de la iglesia Evangélica? ¿comparten, por tanto, estos líderes “peperos” la filosofía de esos pastores que dicen que los homosexuales son enfermos y pueden curarlos?.

En esos momentos, el presidente del gobierno estaba junto al rey en la Cumbre Iberoamericana, al que han asistido todos los presidentes de gobierno desde la primera edición de estos encuentros, en 1991, el primero de ellos Felipe González. Resulta hilarante que Feijóo acuse a Sánchez de reunirse con gobernantes “autócratas” cuando él siendo presidente de Galicia se ha entrevistado con algunos de ellos, como Raúl Castro, de Cuba. Feijóo parece que ignora que los presidentes de gobierno tienen que reunirse con mandatarios de otros países, sobre todo en los que hay intereses comerciales con España. Él lo hizo porque hay empresas gallegas y muchos ciudadanos de esta región en Cuba. ¿Por qué él lo pudo hacer siendo presidente de Galicia y Sánchez no lo puede hacer siendo el presidente de gobierno de España? Primer ridículo semanal de Feijóo.

A los pocos días, la prensa mediática afín al PP y a su líder, Feijóo, y sabiendo que éste no tiene la “talla internacional” de Pedro Sánchez y queriéndole aupar como sea para que Feijóo gane adeptos y credibilidad, le vistieron y fotografiaron –cual modelo de Rolling Stone y de Vanity Fair- con ropa “juvenil” para que los ciudadanos vayan cambiando esa imagen antigua por la de político jovial y cercano y tratar de imitar a la desesperada al presidente Sánchez. Aunque Feijóo vaya en bañador viajando en un yate y acompañado de un famoso narcotraficante, lo haga en traje y corbata o con atuendos de seda, lino o algodón, seguirá siendo lo que es. Segundo ridículo semanal de Feijóo.

Además, la semana política ha dejado interesantes noticias para los pensionistas, dado que se ha convalidado en el Congreso de los Diputados, y por mayoría absoluta, el Real Decreto-ley sobre la reforma de las pensiones al que ha dado el visto bueno la Comisión Europea; una reforma que será muy positiva para los pensionistas, que verán revalorizada dignamente su pensión y que garantiza la sostenibilidad de las mismas. Pues el PP de Feijóo ha votado en contra, quedando claramente fuera del juego político porque hasta Vox no ha votado en contra, sino que se han abstenido, porque reconocen que las pensiones mínimas contributivas subirán de forma considerable.

Otra de las noticias positivas ha sido la bajada espectacular que ha experimentado la inflación en el mes de marzo, desde el 6 % en que estaba en febrero, al 3,3 % en que ha quedado en marzo según el INE. Por su parte, también hemos conocido que el déficit público bajó del 6,9 % en 2021 al 4,8 % en 2022, cumpliéndose las exigencias de Bruselas de mantenerlo por debajo del 5 % al final del pasado año.

Y ante todas estas buenas noticias, ¿qué declaraciones hace Feijóo? Pues desde Lisboa y con gesto lúgubre y fantasmagórico, como recién salido de una caverna y con tono de voz de ultratumba, manifestó que las noticias económicas no eran buenas y que cuando gobernara derogará también la reforma de las pensiones de Sánchez. También desde la capital portuguesa y en la misma comparecencia, intentó opinar sobre la gestación subrogada con vientre de alquiler, por el que una famosa actriz española ha tenido una niña en Miami. El PP siempre se ha manifestado en contra de estas técnicas de reproducción, pero en estos momentos Feijóo deja abierta la puerta a una posible regulación, aunque dice que “ahora no es el momento”. ¿Sí o no, señor Feijóo?. El comité de bioética (organismo que asesora al gobierno en materias relacionadas con la ética y la salud) solicitó ya en 2017 que se “prohíba la maternidad subrogada al considerar que todo contrato de gestación entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor”. Tercer ridículo semanal de Feijóo.

Y mucho me temo que no será el último, porque es un líder sin criterio y sin capacidad de decisión. De ahí que algunos líderes del PP estén pidiendo un congreso extraordinario para fijar posiciones ideológicas sobre estos temas antes de celebrarse las próximas elecciones. Está claro que tiene miedo a hablar, no sea que contradiga a la “lideresa” madrileña y termine con sus huesos en el exterminio político como acabó su predecesor Pablo Casado.