Celia, la salmantina menor de edad que se estrena como hermana de carga esta Semana Santa

Emoción y sentimientos a flor de piel. Salamanca ya respira Semana Santa: desfiles procesionales, imágenes, pasos, hábitos... Una sensación que los miembros de cada cofradía y hermandad muestran a toda la sociedad cada Semana Santa. Niños, jóvenes, adultos y mayores se preparan con el hábito característico que corresponda y lloran, disfrutan y se emocionan durante estos días.

Es el caso de Celia, una cofrade de la Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen, su madre (Vera Cruz). Tiene 17 años, en unos meses se presentará a las pruebas para acceder a la universidad, pues quiere estudiar Magisterio de Educación Primaria, pero ahora solo piensa en la Semana Santa. Cada año la espera con más ganas y entusiasmo y, en esta ocasión, con un añadido: será hermana de carga por primera vez, algo que ha soñado "desde pequeña".

Visita las instalaciones de SALAMANCArtv AL DÍA para contarnos su historia, que comienza cuando aún era muy pequeña. Tan solo tenía 3 años cuando ella y su hermano comenzaron a formar parte de la Vera Cruz. "Empecé gracias a mis padres, ellos siempre me han inculcado estos sentimientos y por ello me isncribieron en la cofradía", explica.

Desde entonces no ha faltado a ningún desfile procesional. Durante los últimos años lo ha hecho acompañando a los más pequeños de la cofradía y este año se estrena como hermana de carga y lo hará en tres de las cuatro procesiones que realiza la Vera Cruz. La primera será el Lunes Santo, con la Procesión del Cristo de los Doctrinos; el Viernes Santo lo hará en la Procesión del Santo Entierro; y el Domingo de Resurrección, en la Procesión del Encuentro.

"Estoy nerviosa pero tengo muchísima ilusión" y confiesa que lleva "varios días viendo vídeos en youtube de diferentes procesiones".

Para Celia salir como hermana de carga es un sueño que, en unas horas, hará realidad. Pero tiene sentimientos encontrados. “Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que cargo, pero por otra parte me da un poco de pena que luego se acabe. Llevo esperando esto muchísimos meses. Estoy entre nerviosa, con ilusión y con pena”, explica.

Cuando les contó a sus padres que quería y qué iba a cargar cuenta que “mi padre se puso supercontento, porque también le gusta mucho la Semana Santa, como a mi madre. De hecho, me han dicho que cuando me vean se van a emocionar”. Algo que su padre, Juan Carlos, asiente durante la entrevista.

Para poder salir ha tenido que ensayar y, como se va a estrenar, agradece la ayuda de sus compañeros de carga.“Te ayudan mucho sobre todo a los nuevos, como a mí. Te intentan enseñar y dar consejos". Por ello recuerda que en uno de los ensayos "una chica que iba detrás me ha ido diciendo cómo mover la pierna para girar el paso". Además, abre el paso, va la primera porque son colocados por estatura, pero se trata de una posición fundamental, ya que quienes van así, dirigen al paso. En los ensayos tienen que ir con los zapatos de carga y con la faja para la espalda. Los zapatos han de ser negros y sin cordones, totalmente planos.

Para Juan Carlos, como padre, “es un honor” que su hija salga como hermana de carga. “Además es el eslabón que da continuidad, no solo en la cofradía sino en la Semana Santa”, y “eso es lo que hace falta”, explica.

Al ser tan joven, dice que sus amigos tienen opiniones diferentes. “Hay gente que no lo entiende, no entiende que pase tanto tiempo en la cofradía y a otros amigos les hace ilusión, y me van a ir a ver”. Por ello, intenta y cree que puede transmitir esa ilusión por la Semana Santa. “De hecho a mis amigos les he dicho que me acompañen también a ver a otras cofradías y a otras procesiones”.

Es el primer año que cargará pasos, pero tiene claro que no el último. “Yo tengo pensado cargar hasta que no pueda más”.

Para ella la Semana Santa de Salamanca es “ilusión por la fe, también el pasar rato con otras personas porque conoces a gente de la cofradía". Por ello, lanza un mensaje a la gente de su edad. "Les animo a participar en los actos penitenciales, en la Semana Santa, porque no solo es salir en las procesiones, hay mucho más allá. Además, muchas cofradías necesitan a gente para cargar, y los animo a que se apunten”, concluye.