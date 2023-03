Rectificación a la noticia publicada por este medio sobre el alcalde de Lagunilla

Reproducimos de manera íntegra el escrito de petición de rectificación enviado por José María Garrido a este periódico.

"Estimado Sr.:

Me dirijo a usted siguiendo las indicaciones de mi cliente, Don José María Garrido Domínguez, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lagunilla. El envío de esta notificación viene motivado por el titular y contenido de la noticia publicada en el diario digital que Vd. dirige, Salamancartvaldia.es, el pasado día 23-3-2022 titulado “El PSOE denuncia que el alcalde de Lagunilla oculta información sobre sus ingresos” .

Mi mandante considera que el tratamiento informativo y la redacción de dicha noticia incluye hechos no solo inexactos, sino falsos de toda falsedad como cumplidamente se podrá acreditar ante las instancias judiciales, cuya divulgación le causa enorme perjuicio, tanto personal como en su condición de actual alcalde de Lagunilla. Afirmaciones contenidas en la noticia publicada realizadas por sus adversarios políticos, que tienen la pretensión de difamarle y atentar contra su honor, creando en período “pre” electorales climas artificiales de opinión.

En concreto, el Sr. Garrido quiere hacer las siguientes consideraciones sobre las afirmaciones vertidas en la noticia, cuya rectificación se solicita:

1.- Respecto al titular de la noticia y a la supuesta falta de información sobre los ingresos que el alcalde percibe del Ayuntamiento. El propio titular no aparece suficientemente contrastado; aun cuando se da credibilidad a la fuente que se alude (al parecer, el grupo municipal del PSOE) es rotundamente incierto que “el alcalde de Lagunilla oculta información sobre sus ingresos”. Buena prueba de tal inexactitud y falsedad de la información publicada en Salamancartvaldia.es es el contenido mismo de los acuerdos del Ayuntamiento de Lagunilla. Así, en Pleno de fecha 11 de julio de 2019 en el que estaban presentes los concejales socialistas que dicen no conocer los ingresos UNICOS del alcalde, se acordó expresamente la aprobación de la dedicación parcial del cargo de Alcalde-Presidente y la correspondiente retribución a su favor. Pero, es más, la realidad es que el sueldo que percibe es NOTORIAMENTE INFERIOR AL MAXIMO FIJADO EN EL MENCIONADO PLENO; a fin de acreditar lo afirmado se le acompaña Acta de dicho Pleno Municipal -documento nº 1-, así como copia de la última nómina girada, idéntica a todas las anteriores -documento nº 2- . A la vista de lo expuesto, no parece razonable periodísticamente sostener como información veraz que “el alcalde de Lagunilla oculta información sobre sus ingresos”, aun cuando el medio se haga eco de lo afirmado por la fuente citada en el propio titular (“El PSOE...”) puesto que tal fuente no está contrastada.

2.- Sobre el SUPUESTO COBRO DE RETRIBUCIONES por parte de los miembros del equipo de gobierno, les consta igualmente a los Sres concejales socialistas la AUSENCIA DE TALES RETRIBUCIONES para ningún miembro del equipo de gobierno, como cumplidamente acredita el Sr. Secretario de la Corporación en documento que se adjunta -documento nº 3-

3.- Sobre la SUPUESTA AUSENCIA DE DACION DE CUENTA EN MATERIA PRESUPUESTARIA O ESTADO DE LAS ARCAS MUNICIPALES, que es tanto como acusar al Sr. Alcalde de querer ocultar las cuestiones económicas del Ayuntamiento, pretendiendo crear con tales afirmaciones dudas sobre su gestión económica, es tan evidente la falta de veracidad de tales afirmaciones como la alegada “ignorancia” sobre su sueldo. Y ello porque como puede constatarse en el acta del Pleno de 11 de julio de 2019 que se ha acompañado, existe una Comisión Informativa Especial de Cuentas, de la que forma parte un concejal del grupo socialista, y que se encarga de preparar la información económica que posteriormente se lleva al Pleno. En consecuencia, el grupo socialista, a través de dicho concejal, tiene pleno acceso a cuanta información y documentación quiera conocer y cotejar.

4.- Sobre la SUPUESTA FALTA DE CONVOCATORIA DE PLENOS, incumpliendo la legalidad, basta para desvirtuar dicha afirmación consultar en el Ayuntamiento las actas de los celebrados a lo largo de la legislatura, que han sido seis en el año 2019; tres en el año 2020; tres en el año 2021, cuatro en el año 2022, y uno en lo que va del año 2023.

5.- Finalmente, en cuanto a la SUPUESTA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTACIÓN, podrá constatarse en los archivos del Ayuntamiento que las peticiones de información han sido puntualmente contestadas, y que la documentación siempre ha estado a disposición de quien ha solicitado consultarla, situación que no se ha producido más que en muy contadas ocasiones.

De todo lo expuesto se infiere que las informaciones publicadas afectan obviamente a la reputación del Sr. Garrido Domínguez en cuanto que cargo político, y también al resto del equipo de gobierno, y muy especialmente las acusaciones veladas de enriquecerse uno y otros a costa del Ayuntamiento ; afirmaciones que exceden de lo tolerable en el ámbito de la crítica y discrepancia política; y, con el debido respeto, tales informaciones no habrían sido tratadas con el suficiente rigor profesional del periodismo, al no contrastarse la fuente que se cita en la propia noticia, por lo que se hacen llegar a su medio de comunicación los anteriores datos justificados, a fin de que Salamancartvaldia.es disponga de las diferentes versiones, en un ejercicio profesional exigente y riguroso del periodismo. Y, no solo ello sino que, de acuerdo con lo prevenido en la Ley Orgánica 2/1084 de derecho de rectificación, se dirige formalmente esta solicitud de rectificación al director del medio para que sea publicado dentro de los plazos establecidos por la Ley, y así paliar el perjuicio causado por la publicación mencionada.

La protección del honor ha de prevalecer sobre el derecho a difundir información (puesto que tal libre expresión viene limitada únicamente a la difusión de información veraz), a su vez en palabras de la jurisprudencia “la veracidad que se busca no es la verdad absoluta del hecho, si no una verdad relativa, ligada al deber de diligencia profesional del periodista de comprobar sus fuentes” y, por todo ello, las anteriores menciones contenidas en la noticia publicada serían inexactas, y atentarían contra el derecho al honor de mi cliente, por lo que le requiero para que para que, de forma inmediata atienda la solicitud de rectificación que formulo en nombre de Don José María Garrido Domínguez en los términos que se han expuesto en este escrito, procediendo a la publicación de un aviso aclaratorio en el diario que Vd. dirige, en el que se ponga de manifiesto la mencionada realidad, “permitiendo el contraste de versiones contrapuestas”, en palabras del Tribunal Constitucional.

En el improbable caso de que la presente solicitud no fuera atendida, siguiendo instrucciones de mi mandante, me vería en la necesidad de ejercitar cuantas acciones civiles y penales considere oportunas en defensa de los derechos que asisten al Sr. Garrido Domínguez, tanto frente al responsable de este medio de comunicación, como frente a las fuentes no comprobadas de la noticia. Confiando en una satisfactoria respuesta por su parte que haga innecesarias mayores trámites para rectificar la información publicada y restaurar el buen nombre de mi cliente."