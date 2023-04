"Mantenemos la vida de cofrade durante todo el año, pero el culmen son los cultos externos, la procesión"

Aunque reorganizada en el año 2009, la Archicofradía del Rosario de Salamanca (La Real y Pontificia Archicofradía Sacramental de María Santísima Madre de Dios del Rosario, nazarenos de Ntro. Padre Jesús de la Redención en la Institución de la Sagrada Eucaristía, María Stma. del Dulce Nombre, San Juan Evangelista y San Pío V) tiene más de cinco siglos de historia. Su primera estación de penitencia se iba a celebrar en 2020, el Sábado de Pasión, pero no fue hasta el año pasado por la pandemia. En este 2023 ya tienen todo a punto desde hace días. La última semana es de “preparación total para confirmar el trabajo que se hace durante todo el año, a expensas ya que nos respete el tiempo”, señala Javier Casas, vicehermano mayor de la cofradía.

Y es que, como para todos los cofrades, que el tiempo no respete es “una desilusión, porque el trabajo de todo el año no se lleva a la calle”, comenta, aunque explica que “tenemos la casa-hermandad donde mantenemos la vida de cofrade durante todo el año, pero sí es verdad que el culmen son los cultos externos, la procesión. Sería una desilusión si el tiempo no lo permitiera”, porque “es el trabajo de todo el año que lo llevas a la calle para que la gente de salamanca y los que nos vienen a visitar durante esos días, lo vean, es el culto externo principal de la cofradía”.

La principal novedad de la procesión es que en este 2023 se modifica el horario del recorrido respecto al año pasado con un retraso de media hora de su salida, que será a las siete de la tarde. “Se busca sobre todo más la noche, que es visualmente lo que mejor le viene a la cofradía, para llegar a Catedral sobre las ocho y media, y que el momento principal en la calle Compañía sea ya de noche; la entrada a San Esteban está prevista en torno a las doce”.

Por lo demás, “se van añadiendo o mejorando las cosas que teníamos, pero no hay muchos cambios de año en año”, entre ellas, el estreno del Cristo de una túnica de color morado para la procesión, que ha sido donada por hermanos de la cofradía.

La cofradía cuenta actualmente con 350 cofrades aproximadamente. “Son más de cinco siglos de historia, tenemos documentación que así lo data, pero perdió actividad y se reorganizó desde la raíz matriz, la Compañía del Rosario de octubre”, explica Casas. Hay equipo de investigación y documentación para “sacar todos los orígenes y se quiere preparar una publicación de toda la historia de lo que fue la cofradía”, que, ahora en la actualidad, trabaja “sobre tres ramas; una en octubre, con su procesión y el resto de actos por la festividad de Nuestra Señora del Rosario, otra es más sacramental, que se celebra en junio en el Corpus, y esta, la de Semana Santa, sería la rama más penitencial”.

El primer escrito que se encuentra sobre la existencia de esta Cofradía del Rosario en Salamanca se remonta a 1534. Durante estos siglos la Cofradía del Rosario ha permanecido en Salamanca, siendo durante muchos momentos de su historia, una de las cofradías más señeras en la ciudad. Tras un tiempo de decadencia, la Orden de Predicadores quiso dar un nuevo impulso a las cofradías del Rosario, y en Salamanca ese movimiento ha deparado en la reorganización de la tradicional Cofradía del Rosario.