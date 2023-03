Luis Enrique desvela el país en el que le gustaría entrenar tras su paso por la selección española

"Hay alimañas y buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de mi etapa", ha confesado el reputado técnico

El entrenador español Luis Enrique Martínez reconoció este miércoles sentirse "muy orgulloso" de su etapa al frente del banquillo de la selección española, aunque reconoció que cometió "muchos errores", al mismo tiempo que confesó que no había visto ninguno de los dos encuentros del combinado nacional en la fase de clasificación para la Eurocopa y habló de su "atracción" por entrenar en la Premier League.

"Hay alimañas y buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de mi etapa de seleccionador. Cometí muchos errores. No me interesan debates, son gratuitos, hechos por personas con una falta de conocimiento e información brutal", señaló el técnico durante una entrevista concedida a la cadena SER Asturias, recogida por Europa Press.

El entrenador confesó además que no ha seguido a la selección desde que abandonó el cargo tras el Mundial. "No he visto ninguno de los dos partidos, me pilló en Sudáfrica. Te das cuenta de que, cuando no estás, las cosas son diferentes. Y tienen que ser diferentes, cada uno tiene que seguir su camino", expresó.

En este sentido, el asturiano reconoció que desde su salida de la selección ha dejado de leer la prensa española y las redes sociales. "Otra cosa que he hecho desde que acabó el Mundial y la Cape Epic, es que no uso las redes sociales. No miro prensa española, ni redes sociales. Solo leo prensa inglesa", apuntó.