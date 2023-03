Jehu: "¿Si se nos mira con culpa en el Salamanca UDS? La gente y la prensa que acompaña al club se da cuenta de lo que hay en los partidos"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación después de conocer que no dirigirá más al equipo hasta los hipotéticos playoffs por una sanción de cuatro partidos.

Mala racha: "Seguimos fortaleciendo al grupo y nos ha faltado contundencia en las áreas. No queremos perder la línea positiva de los argumentos que veníamos teniendo anteriormente".

Nervios: "Es normal que los haya, pero no solo en la gente joven. Esto va de personalidades y habrá jugadores que lo noten más o menos, aunque nosotros debemos saber manejar estas situaciones".

Sanción: "Yo no soy nadie para hablar de si es correcta o no. Es lo que toca y hay que respetarla. Debemos buscar la manera de sacar esto adelante y no es un área del que me corresponda hablar. ¿Si se nos mira con culpa? La gente y la prensa que acompaña al club se da cuenta de lo que hay en los partidos de local o de visita, por lo que cada uno podrá juzgar".

Gestión del banquillo: "Estamos trabajando en ello con el grupo para tener todo medianamente controlado. Intentaremos tener comunicación constante con el grupo y para eso están los delegados como Guille o alguien más... ¿Autogestión de los futbolistas? Eso es algo que siempre se necesita y los cuerpos técnicos necesitan líderes".

Ausencias de Micky y Gabri: "Hicimos una variante con Javi porque creíamos que nos ayudaría, pero el gol es cosa de todos. ¿Fichajes? Yo hablo más por mis jugadores y hay gente con calidad para estar más involucrada en goles o asistencias como Javi, Álvarito, David, Gabri, Marc...".

Playoff: "Estamos centrados en la Arandina y sería un torneo totalmente diferente. No pensamos en más y si no ganamos, igual no hay ni playoff a lo mejor. Debemos hacer nuestro trabajo primero".